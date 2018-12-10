Вы можете помочь Савве побороть рак прямо сейчас

5 ноября малыш должен был продолжить лечение в Швейцарии. Но, к сожалению, для этого требуется собрать 92 500 швейцарских франков. Средства ещё не собраны. В клинике ждут оплату по счёту, иначе семью просто не примут и последняя надежда будет упущена.
Жизнь ребёнка в наших с вами руках!
Благотворительный фонд "Алёша" просит помощи в сборе средств на лечение
Якимов Савелий, 2 года
Диагноз: бинокулярная ретинобластома
Стоимость лечения: 6 382 500 рублей.
Диагноз Савелию поставили сразу, еще в перинатальном центре. Вместо счастливой выписки, долгожданной встречи с бабушками и дедушками и праздника - горе, страх и полная растерянность. Началась долгая и мучительная борьба с диагнозом. Ретинобластома - коварная опухоль, которая стремительно развивается и в любой момент может затронуть мозг. У Савелия она еще и оплела зрительный нерв. Если упустить момент - малыша будет уже не спасти.
За два года Савелий пережил многочисленные курсы химиотерапии, обследования, наркозы. Из-за аллергической реакции на выбранную химиотерапию произошло воспаление, сильное кровоизлияние. Это привело к необратимым осложнениям: атрофии радужки, искажению формы зрачков, помутнению хрусталика и другим последствиям. Возможные методы лечения в лучших центрах России исчерпаны. Надежд на исцеление, помимо удаления глаз, не осталось. В отчаянии семья обратилась в Швейцарию к ведущему специалисту по этому диагнозу. Он много лет успешно помогает деткам с этим диагнозом.
В октябре этого года Савелию удалось попасть на прием к Мунье. В обоих глазках обнаружили активные очаги. На одном глазу провели криотерапию - заморозку опухоли. На втором - локальную химиотерапию. 5 ноября малыш должен был вернуться в Швейцарию на контрольное обследование и узнать, помогло ли лечение, и дальнейшие прогнозы. Но, к сожалению, для этого требуется минимальный депозит - 20 000 швейцарских франков, а для продолжения лечения - еще 72 500 швейцарских франков. Без этих средств последний шанс Саввы будет упущен.
Ситуация Савелия очень сложная. В случае с раком прогнозировать ничего нельзя. В любой момент опухоль может начать активно расти, разовьется в мозг и другие органы. Если малышу не помочь прямо сейчас, он точно лишится обоих глаз или самой жизни. Второго шанса у него просто нет.
Пожалуйста, подарите этому малышу жизнь и свет вашего сердца. Ведь он способен озарить любую тьму.
Помочь Савелию можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша".
Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:
- Расчётный счёт в "Cбербанке”
- Банк: Северо-Западный Банк
- ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
- БИК 044030653
- Счёт банка 30101810500000000653
- Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
- Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
- ИНН: 7805303459
- Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Якимова Савелия"
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