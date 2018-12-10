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10.12.2018 17:05

Вы можете помочь Савве побороть рак прямо сейчас

Двухлетний Савелий из Красноярска балансирует на грани. На грани жизни и смерти. На грани света и полной тьмы. Болезнь малыша - ретинобластома, рак сетчатки обоих глаз - родилась раньше него. Опухоль начала развиваться ещё в утробе, пока рос и развивался и сам кроха. Прямо сейчас она отнимает у мальчика зрение и жизнь. И отнимет их совсем скоро, если только мы не успеем помочь.
Фото: Предоставлено Благотворительным фондом "Алёша" Фото: Предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"
Фото: Предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

5 ноября малыш должен был продолжить лечение в Швейцарии. Но, к сожалению, для этого требуется собрать 92 500 швейцарских франков. Средства ещё не собраны. В клинике ждут оплату по счёту, иначе семью просто не примут и последняя надежда будет упущена.

Жизнь ребёнка в наших с вами руках!

Благотворительный фонд "Алёша" просит помощи в сборе средств на лечение

Якимов Савелий, 2 года

Диагноз: бинокулярная ретинобластома

Стоимость лечения: 6 382 500 рублей.

Фото: Предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

Диагноз Савелию поставили сразу, еще в перинатальном центре. Вместо счастливой выписки, долгожданной встречи с бабушками и дедушками и праздника - горе, страх и полная растерянность. Началась долгая и мучительная борьба с диагнозом. Ретинобластома - коварная опухоль, которая стремительно развивается и в любой момент может затронуть мозг. У Савелия она еще и оплела зрительный нерв. Если упустить момент - малыша будет уже не спасти.

За два года Савелий пережил многочисленные курсы химиотерапии, обследования, наркозы. Из-за аллергической реакции на выбранную химиотерапию произошло воспаление, сильное кровоизлияние. Это привело к необратимым осложнениям: атрофии радужки, искажению формы зрачков, помутнению хрусталика и другим последствиям. Возможные методы лечения в лучших центрах России исчерпаны. Надежд на исцеление, помимо удаления глаз, не осталось. В отчаянии семья обратилась в Швейцарию к ведущему специалисту по этому диагнозу. Он много лет успешно помогает деткам с этим диагнозом.

В октябре этого года Савелию удалось попасть на прием к Мунье. В обоих глазках обнаружили активные очаги. На одном глазу провели криотерапию - заморозку опухоли. На втором - локальную химиотерапию. 5 ноября малыш должен был вернуться в Швейцарию на контрольное обследование и узнать, помогло ли лечение, и дальнейшие прогнозы. Но, к сожалению, для этого требуется минимальный депозит - 20 000 швейцарских франков, а для продолжения лечения - еще 72 500 швейцарских франков. Без этих средств последний шанс Саввы будет упущен.

Фото: Предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

Ситуация Савелия очень сложная. В случае с раком прогнозировать ничего нельзя. В любой момент опухоль может начать активно расти, разовьется в мозг и другие органы. Если малышу не помочь прямо сейчас, он точно лишится обоих глаз или самой жизни. Второго шанса у него просто нет.

Пожалуйста, подарите этому малышу жизнь и свет вашего сердца. Ведь он способен озарить любую тьму.

Помочь Савелию можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша".

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

  • Расчётный счёт в "Cбербанке”
  • Банк: Северо-Западный Банк
  • ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
  • БИК 044030653
  • Счёт банка 30101810500000000653
  • Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
  • Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
  • ИНН: 7805303459
  • Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Якимова Савелия"

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