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11.12.2018 / 15:03
Среда обитания
Бренд Ermanno Scervino перешел на экологичную упаковку
Фото: Ermanno Scervino
Фото: Ermanno Scervino

Начиная с этого месяца посетители всех бутиков итальянского бренда Ermanno Scervino будут уносить свои покупки в новых пакетах и коробках - на 100% экологически чистых и на 100% итальянского производства. Особенность упаковки в том, что она полностью изготовлена из пригодного к повторному использованию биоразлагаемого материала, который, ко всему прочему, получен из проверенных источников и имеет соответствующий сертификат.
Безупречные с точки зрения соблюдения экологических норм, пакеты и коробки демонстрируют минималистичный дизайн, благородный черный фон с теплым белым логотипом и имитируют своей текстурой бархатистую кожаную поверхность.

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