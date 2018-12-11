Бренд Ermanno Scervino перешел на экологичную упаковку

Начиная с этого месяца посетители всех бутиков итальянского бренда Ermanno Scervino будут уносить свои покупки в новых пакетах и коробках - на 100% экологически чистых и на 100% итальянского производства. Особенность упаковки в том, что она полностью изготовлена из пригодного к повторному использованию биоразлагаемого материала, который, ко всему прочему, получен из проверенных источников и имеет соответствующий сертификат.

Безупречные с точки зрения соблюдения экологических норм, пакеты и коробки демонстрируют минималистичный дизайн, благородный черный фон с теплым белым логотипом и имитируют своей текстурой бархатистую кожаную поверхность.