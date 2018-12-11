Серьезное преимущество: аналог "Кинжала" для Су-57 оценили в США

Американские СМИ прокомментировали анонсированное в России размещение на Су-57 новых гиперзвуковых ракет, имеющих характеристики, схожие с возможностями авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал", но при этом отличающихся меньшими размерами.

Как пишет The National Interest, такое сочетание новейшего истребителя и компактного гиперзвукового вооружения позволит получить серьезное преимущество, поскольку новые ракеты, в отличие от "Кинжала", могут быть спрятаны в корпусе самолета.

"Интеграция гиперзвуковых ракет с возможностями стелс-самолета пятого поколения может принести значительные дивиденды", - отмечается в публикации.

Также издание делает вывод, что такое совмещение свидетельствует о доверии к проекту Су-57. При этом в материале поднимаются вопросы, которые не дают покоя автору и, вероятно, западным военным. Означают ли ТТХ, сходные с характеристиками "Кинжала", что речь идет об уменьшенном варианте Х-47М2? Или речь идет о другой гиперзвуковой ракете с аналогичными возможностями? Приведет ли уменьшение размера ракеты к уменьшению дальности ее применения или к другим техническим ограничениям по сравнению с исходным "Кинжалом"? Сколько таких ракет поместится в оружейном отсеке Су-57? Увеличит ли новая ракета поперечное сечение Су-57? Также автор публикации сетует на отсутствие информации о том, будет ли меньший вариант "Кинжала" совместим с другими российскими истребителями. Отсутствие ответов на эти вопросы легко объяснить секретностью разработки.

Между тем Military Watch Magazine делает выводы о явных преимуществах нового тандема на основе уже имеющихся данных. Как отмечает этот ресурс, Су-57 легче, чем МиГ-31 и Ту-22, а использование небольших боеприпасов, размещенных внутри корпуса, предпочтительнее для сохранения скрытности.

Применение облегченного варианта Х-47М2 может сделать Су-57 первым в мире истребителем, использующим баллистическую ракету. А универсальность "Кинжала", способного уничтожать наземные и морские цели, вероятно, приведет к широкому развертыванию истребителей Су-57 и к формированию частей Су-57, предназначенных специально для выполнения ударных функций. Возможность же установки на ракеты ядерных боеголовок потенциально может привести к тому, что истребитель присоединится к российской стратегической ядерной триаде.

Если же будут реализованы планы по разработке военно-морского варианта Су-57 для будущих российских авианосцев, ВМФ России получит возможность поражать корабли противника на экстремальных дистанциях.