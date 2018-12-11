Экс-жена участника "Отпетых мошенников" обвинила его в мошенничестве

Юлия, бывшая супруга Игоря "Гарика" Богомазова, экс-участника сверхпопулярного в девяностые российского коллектива "Отпетые мошенники", обвинила музыканта в мошенничестве.

В частности, как пожаловалась женщина на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", где произошла очная ставка фигурантов драмы - экс-солиста группы, его двух жен и дочери Варвары, - в уклонении от уплаты алиментов.

Согласно рассказу женщины, передают "Вести", их роман с музыкантом начался, когда Богомазов был популярен, но у него самого при этом "ничего не было: он жил с мамой и сестрой". Юлии же дядя подарил квартиру. Которую она неосмотрительно оформила на себя и мужа.

В результате после развода несчастная потеряла имущество, тогда как бывший "Отпетый мошенник" "много лет не платит алименты на единственную дочь", которую назвал "моральной уродкой, недостойной его фамилии". Более того - исполнитель требует провести ДНК-тест, так как сомневается, что Варвара - его биологическая дочь.

При этом Юлия настаивает, что в сложившемся положении виновата новая жена Гарика - девушка Виктория.

Чего на самом деле хотят Юлия и Варвара от Богомазова? Что говорит об этой ситуации сам Гарик? Действительно ли называл дочь "моральной уродкой"? А если да, то за что? Это и многие другие душераздирающие подробности - в передаче Малахова.

"Отпетые мошенники" - группа продюсера и режиссера Евгения Орлова ("Гости из будущего", "Сливки", Мистер Малой, SMASH!!). Cоздана в декабре 1996 года.

По словам фронтмена коллектива Сергея Аморалова (Суровенко), "Отпетые мошенники" первыми в России начали "читать рэп под танцевальную музыку". В их арсенале - семь альбомов. Наиболее известные песни - "Бросай курить", "Всяко-разно", "Люблю" (кавер на Blue (Da Ba Dee) группы Eiffel 65), "Люби меня, люби", "Девушки бывают разные", "А у реки".

Богомазов (родился 31 августа 1975 года) был участником группы в 1996-2011 годах. Помимо него и Аморалова в проекте работали Вячеслав "Том-Хаос Младший" Зинуров и Андрей Репников "Repa" Альбинович. Который летом 2016 года попал в ДТП и впал в кому на месяц.

Периодически отдельные участники группы появлялись в российских фильмах, сериалах и игровых шоу. Например "Любовь - не шоу бизнес", "Кто сверху?", "Розыгрыш".