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11.12.2018 15:04
Рубрика: В мире

Германия увеличит танковые войска впервые за десятилетия

Текст: Александр Саможнев

Впервые за последние десятилетия Германия увеличит количество танков. Дополнительный танковый батальон с 44 танками типа Leopard 2 и 500 военнослужащих разместят в городке Хардхайм в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

Фото: MKFI / wikimedia.org
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По данным министерства обороны, новое войсковое формирование будет размещено в период с четвертого квартала 2019 года по 2022 год в бывших казармах в округе Некар-Оденвальд в Хардхайме. Всего в проект предполагается инвестировать 20 миллионов евро. На месте оборудуют современные полигоны для движения колесной и гусеничной техники, стрельбища, а также обеспечат комфортное пребывание военных.

"Впервые после объединения в Германии произойдет увеличение численного состава сухопутных войск", - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, равноправно должны рассматриваться вопросы укрепления обороны страны, военного блока НАТО и участия в операциях в кризисных регионах. В этой связи в ближайшие годы на вооружение в войска поступят 140 БМП Puma и свыше ста танков Leopard 2 A7. Кроме того, будут модернизированы 219 военных объектов. На эти цели израсходуют свыше 300 миллионов евро.

Новым направлением развития армии станет создание специального подразделения для тестирования цифровых систем управления боевыми действиями (Battle Management System) в городе Мюнстер в земле Северный Рейн-Вестфалия. Использование новейших технологий позволит войскам поддерживать качественную связь и иметь в режиме реального времени представление о ситуации на поле боя. Напомним, оборонные расходы в Германии в 2019 году возрастут по сравнению с текущим годом на 4,4 миллиарда евро и составят 42,9 миллиарда евро. Тем самым зафиксирован годовой рост милитаризации страны на 11 процентов.

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