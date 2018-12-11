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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

11.12.2018 19:02
Текст: Анастасия Селиванова

Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Обязательное лицензирование энергосбытовой деятельности будет введено в России не со следующего года, как планировалось, а с середины 2020-го. Законопроект, который предполагает такие изменения, 11 декабря был принят Госдумой в первом чтении, сообщило Минэнерго РФ.

Он вносит изменения в закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты. Предполагается, что после принятия законопроекта сдвинется и срок начала действия ответственности энергосбытов за работу без лицензии или с ее нарушениями - также с 1 июля 2020 года.

Фото: Александр Астафьев / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
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"Перенос срока необходим для обеспечения готовности субъектов электроэнергетики к полномасштабному внедрению механизма лицензирования, - пояснила статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. - В частности, в рамках положения о лицензировании энергосбытовой деятельности, утверждаемом правительством РФ, подлежат определению лицензионные требования к осуществлению энергосбытовой деятельности в части финансового состояния и финансовой дисциплины, качества обслуживания потребителей".

Всего получить лицензии должны 1329 компаний, где пройдет финансовая проверка. На это тоже уйдет время.

Ранее предполагалось, что выписывать штрафы за работу энергосбытовых компаний начнут уже 30 декабря этого года. Наказание в виде штрафов до миллиона рублей грозило компаниям, которые не получили лицензию или работают с нарушением ее условий.

Сам смысл выдачи лицензий заключается в том, чтобы исключить мошеннические схемы расчетов и улучшить качество поставок электроэнергии, обслуживания потребителей.

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