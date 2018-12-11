Госпитализирована вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова

Вдова режиссера Леонида Гайдая, 88-летняя советская, российская актриса Нина Гребешкова, попала в больницу.

Как рассказала сама артистка, она повредила ногу, отмечая день рождения в кругу семьи - прямо во время праздника.

"Думали, что инсульт, а инсульта нет", - поясняет артистка программе "Ты не поверишь!". Добавляя, что "тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне", - имея в виду больничные капельницы. И предлагая поклонникам не волноваться, планируя сразу, как закончится курс терапии, вернуться к работе.

Отметим, что о госпитализации Нины Павловны стало известно сразу после обнародования мемуаров Натальи Варлей, которая в своей автобиографии "Канатоходка" сообщила, что Леонид Гайдай домогался ее на съемках культовой комедии "Кавказская пленница".

Нина Гребешкова родилась 30 ноября 1930 года в Москве. На экранах - с пятидесятых, с драмы Константина Юдина "Смелые люди". На счету актрисы роли в лентах "Муму", "Приключения Толи Клюквина", "Сказка о потерянном времени", "Кавказская пленница" (медсестра "скорой"), "Бриллиантовая рука" (Надежда, жена Горбункова), "12 стульев" в версии Гайдая, "Cпортлото-82", множестве других.

За Леонидом Иовичем была замужем сорок лет. Дочь - Оксана Гайдай, экономист, работает в банке. Внучка - Ольга, тоже банковская служащая.