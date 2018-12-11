Маргарита Дейч, учредитель Книжного дома "Ремарк", считает общение с книгой делом очень личным: "Это сокровище, с которым человек вступает в контакт, желая получить ответ именно на свой вопрос".

Маргарита рассказала, кто сегодня покупает дорогие книги и в чем состоит искусство переплетчика. Оказывается, лучшей для книжных обложек считается кожа козы, а книга, сделанная с соблюдением всех технологий, сохраняет свой изначальный вид на протяжении четырехсот лет.

Маргарита Дейч.

Книга, которая раньше считалась просто "лучшим подарком", сегодня перешла в разряд подарков дорогих и статусных. Кто проявляет к ним интерес?

Маргарита Дейч: Среди наших покупателей много перфекционистов. Это люди, требующие от жизни многого и имеющие для этого соответствующие возможности. Они считают, что все вокруг них должно выглядеть хорошо, в том числе и книги. Такое серьезное отношение свойственно в большей степени мужчинам. Как правило, это люди старше 40 лет, много читавшие и видевшие, которые хотят вернутьс к книге не один раз. Поскольку мы в "Ремарке" тоже перфекционисты, то заботимся, чтобы качество текстов, бумаги, переплетов - все было на высшем уровне.

От чего зависит стоимость книг, которые вы издаете?

Маргарита Дейч: Мы выпускаем коллекционные серии по 10 книг. Заявленный тираж каждой книги нашей основной библиотеки с 2002 года - 99 экземпляров, ни одним больше. Мы не допечатываем дополнительные тиражи, никому не передаем макеты и не повторяем книги в более простом исполнении. Это в точном смысле слова лимитированное издание. Подобная книга стоит от 500 до 2000 евро.

Кто решает, какому произведению стать очередным лимитированным изданием?

Маргарита Дейч: Выбор произведений определяется худсоветом, который состоит из литературоведов, искусствоведов, переводчиков. Мы не следуем никаким рейтингам: выбираем то, что сами считаем важным. Сейчас, когда у нас вышло уже 280 томов, "неохваченных" классиков осталось немного, и мы обратились к XX веку. В начале следующего года планируем выход очень необычной серии - "Оскар". Это сценарии известных фильмов, получивших заветную статуэтку. Консультантом выступает киновед Кирилл Разлогов. Специально для серии мы переводим на русский язык сценарий "Крестного отца": как ни удивительно, перевод романа Марио Пьюзо есть, а сценария Фрэнсиса Форда Копполы - нет.

Бывают ли у вас индивидуальные заказы?

Маргарита Дейч: Конечно. Их довольно много - это заказы от организаций или частных лиц, они могут быть на 20 книг или на одну. Как правило, это реализация собственной мечты: человек хочет увидеть дорогой для себя текст в желаемом исполнении. Люди часто издают свои стихи, чтобы подарить друзьям, или свои жизнеописания - тем, кто много видел, есть что рассказать. И я не сказала бы, что такие издания стоят намного дороже книг, выходящих у нас в сериях.

Как вы "одеваете" книги?

Маргарита Дейч: Есть серии, украшенные медальонами из витражного стекла или поделочных камней. Мы часто используем литые барельефы: например, на книгах серии "Нобель" точная копия Нобелевской медали. А сейчас уже готова книга с новогодними игрушками, которые вмонтированы в переплет.

Искусство переплета - отдельная история. Законы этого жанра довольно консервативны, и считаные мастерские в мире производят кожу для переплетных работ. Чаще всего это коза, иногда ягненок. Никакая другая кожа - для кошельков, сумок или мебели - не подходит. Кожа козы выигрывает и по виду, и по долговечности. Красят ее только натуральными красками. Нельзя покрывать кожу синтетическими материалами для придания ей стойкости: она должна дышать, как и картон под ней. Книги не переносят влажность и не любят прямой свет, потому что под его воздействием натуральные красители меняют оттенок. Книги лучше хранить за стеклом, без подсветок, не в жаре и не в холоде. Правильно сделанная книга должна сохранять свой вид четыреста лет.

То есть "не дышать на шедевры"?

Маргарита Дейч: Наоборот, книги любят человеческие руки. Их надо открывать, трогать. Страницы со следами пальцев как будто оживают. Как музыкальный инструмент, на котором нужно играть. Как дом, в котором надо жить. То, что создано для человека, должно человеком использоваться. Поэтому смело, до корешка, открывайте новую книгу: с каждым разом она будет открываться все легче.