Каким мы помним Леонида Быкова

Иосиф Ревтов, перебравшийся на Дальний Восток из Южной Америки, заявил в полицию о краже досок. За это ему кто-то решил отомстить
Храм Рождества Христова был затоплен при наполнении Шекснинского водохранилища в 1960-х годах. С тех пор он постепенно разрушался, но уже почти 10 лет волонтеры сохраняют останки, чтобы устроить в храме маяк
Сотни человеческих костей, поднятых из земли во время строительства нового корпуса театра "Уголок дедушки Дурова", перезахоронят на одном из столичных кладбищ
Предприниматель, директор Музея истории русского шоколада Евгений Тростенцов рассказал, как ему удалось заполучить в свою коллекцию шоколад "Союзный" и бренди поставщика Двора Его императорского Величества Петра Смирнова
Татьяна Шамшева вот уже 40 лет возглавляет общественный комитет по уходу за могилами на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Николай Лопухин является регентом здешней церкви, построенной и освященной в 1939-м . Лучших гидов по знаменитому пантеону не сыскать...
В Москву съехались русские старообрядцы из Южной Америки. Они едут смотреть земли на Дальнем Востоке, куда их агитируют переселяться. Что они думают об этом и чего ждут от России - в репортаже "Родины"
В Финляндии российские поисковики ищут останки бойцов, воевавших в составе 9-го отдельного лыжного батальона. Он был почти полностью уничтожен во время советско-финской войны в 1940 году
В этот день - 28 апреля 1969 года - легендарный фильм Леонида Гайдая впервые появился на экранах. Проголосуйте за любимые фразы из этого фильма, а если их нет среди предложенных, - напишите в наших соцсетях
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