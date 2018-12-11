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11 декабря 2018 г. 21:45
Общество

Каким мы помним Леонида Быкова

12 декабря 2018-го - 90 лет со дня рождения актера и режиссера, сказавшего слова, которые с нами навсегда
"Родина" вспоминает его главные образы.
Темы дня:
#журнал Родина
#XXI век
#ХХ век