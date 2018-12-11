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11.12.2018,  
15:05
Текст:  Николай Грищенко

Летчики-испытатели рассказали о полученном в Сирии боевом опыте

Летчики-испытатели российской армейской авиации не только проверяют в полевых условиях новую военную технику, но и активно участвуют в боевых действиях в Сирии . О специфике применения техники рассказал кавалер двух орденов Мужества, полковник Сергей Демьяненко.

Испытатели действовали в арабской республике на вертолетах Ка-52 "Аллигатор". Удары армейской авиации наносились в условиях сильного противодействия зенитной артиллерии боевиков. В качестве примера рассказывается об операции по уничтожении бронетехники террористов в районе аэродрома Тифор.

Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
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"Ракетное вооружение по замаскированным танкам игиловцев было применено с максимальной дальности. Боевики открыли ответный огонь с зенитной установки из кузова пикапа. В опасности оказался ведомый вертолет. Заметив это и искусно выполнив разворот, Сергей Демьяненко под шквальным огнем атаковал и уничтожил выявленную цель", - пишет газета "Красная звезда", ссылаясь на рассказ сослуживцев Демьяненко.

Издание отмечает, что полковник Демьяненко - опытный пилот, который одним из первых испытывал очки ночного видения на вертолетах Ми-8. Предназначенные для обзора закабинного пространства вертолета в темное время суток, они обеспечивали возможность взлета и пилотирования на предельно малых высотах. Кроме того, Демьяненко первым опробовал новую обзорно-прицельную станцию с тепловизионным каналом в реальном бою . Это произошло в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни. По его словам, задача во время ночного полета заключалась в том, чтобы провести тепловизионную разведку и передать координаты цели артиллеристам. Точность проверенных данных потом проверялась наземной разведкой, и работа вертолетчиков заслужила высочайшей оценки командования.

Напомним, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" является дальнейшим развитием модели Ка-50 "Черная акула". В арсенале вертолета, поступившего в войска в 2011 году, имеется пушечная установка 2А42 калибра 30 миллиметров, авиабомбы, ПТРК "Штурм-ВУ". Может дополнительно принимать на борт ракеты управляемые ПТУР "Вихрь", ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух-земля". "Аллигатор" оборудован радиолокационной станцией "Арбалет".

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