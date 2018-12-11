Мексика направит 30 миллиардов долларов на решение проблем миграции

Правительство Мексики намерено решить проблему миграции на юге страны. Для этого в ближайшие пять лет на развитие южных штатов будет направлено более 30 миллиардов долларов.

С таким заявлением во вторник выступил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. По его словам, это будет самая важная инвестиция, "которая делалась на юге страны за такой период", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на портал Excelsior.

По мнению мексиканского правительства, эти усилия должны показать миру, что решение проблемы миграции в упорядоченном, безопасном и регулярном виде возможно. Эбрард также отметил, что Мексика будет сотрудничать с Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором "для выработки интегрального плана развития региона".

Штаты Чьяпас и Оахака на юге Мексики считаются самыми бедными в стране. Именно оттуда постоянно идет поток миграции в США. Ситуация осложняется тем, что через пограничный с Гватемалой Чьяпас в Мексику попадают многочисленные мигранты из стран Центральной Америки, которые затем отправляются в долгий путь к границам с США.