Минюст направил в ЕСПЧ ответы по ситуации с задержанием украинских моряков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проинформирован обо всех обстоятельствах, при которых были задержаны украинские моряки, об условиях их содержания и о доступе к юридической помощи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

Ответ властей России на запрос ЕСПЧ был отправлен 10 декабря. Как рассказали в Минюсте, Страсбургский суд проинформирован о местонахождении задержанных украинцев, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, а также о предоставлении им необходимой медпомощи.

В письме также подчеркивается, что со стороны украинских граждан отсутствуют какие-либо жалобы. Кроме того, за условиями содержания моряков постоянно следят уполномоченные по правам человека в республике Крым, в Москве и в России.

Российская сторона в ответе ЕСПЧ также сообщила, что граждане Украины были задержаны по подозрению в совершении преступления "незаконное пересечение государственной границы РФ, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия". Заключены под стражу они на основании постановлений судов России в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства страны.

В Минюсте также считают, что украинские власти злоупотребляют и пытаются использовать ЕСПЧ для достижения своих политических целей. "Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, используя Страсбургский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей", - говорится в сообщении Минюста России.

Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали 24 украинских граждан, которые находились на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу". Экипажи катеров отказались подчиниться законным требованиям погранслужбы ФСБ России, суда пытались в обход действующих правил прорваться через Керченско-Еникальский канал. Корабли вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Акватория была закрыта, поскольку спецслужбы России получили информацию о готовящейся со стороны Украины диверсии в отношении Крымского моста.