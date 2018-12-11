Минюст направил в ЕСПЧ ответы по ситуации с задержанием украинских моряков

Новости

Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне 17:54
Кузнецова назвала "кощунством" попытку выселить онкобольных детей из дома 17:53
Видео: Легковушка на скорости рухнула в невидимую яму 17:47
Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию 17:44
В здание британского парламента попытался проникнуть неизвестный 17:43
В Москве запустят эксперимент по проверке ОСАГО с помощью видеокамер 17:34
В Орле показали реликвии времен Курской битвы 17:33
Права страховых детективов при расследованиях мошенничеств расширят 17:31
У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки 17:31
Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла" 17:30
"Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково" 17:15
Крупнейший автозавод в СКФО уличили в неуплате налогов 17:12
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло 17:10
Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов" 17:04
В ГИБДД предложили сдавать "город", не зная маршрута 17:00
Пассажирский самолет экстренно прервал взлет в аэропорту Якутии 16:55
В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками 16:50
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом 16:47
В Риме загорелся завод по переработке отходов 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 18:07
Рубрика: Происшествия

Минюст направил в ЕСПЧ ответы по ситуации с задержанием украинских моряков

Текст: Иван Петров
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проинформирован обо всех обстоятельствах, при которых были задержаны украинские моряки, об условиях их содержания и о доступе к юридической помощи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

Ответ властей России на запрос ЕСПЧ был отправлен 10 декабря. Как рассказали в Минюсте, Страсбургский суд проинформирован о местонахождении задержанных украинцев, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, а также о предоставлении им необходимой медпомощи.

В письме также подчеркивается, что со стороны украинских граждан отсутствуют какие-либо жалобы. Кроме того, за условиями содержания моряков постоянно следят уполномоченные по правам человека в республике Крым, в Москве и в России.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
ФСБ: Один из задержанных украинских моряков пытал людей на Донбассе

Российская сторона в ответе ЕСПЧ также сообщила, что граждане Украины были задержаны по подозрению в совершении преступления "незаконное пересечение государственной границы РФ, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия". Заключены под стражу они на основании постановлений судов России в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства страны.

В Минюсте также считают, что украинские власти злоупотребляют и пытаются использовать ЕСПЧ для достижения своих политических целей. "Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, используя Страсбургский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей", - говорится в сообщении Минюста России.

Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали 24 украинских граждан, которые находились на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу". Экипажи катеров отказались подчиниться законным требованиям погранслужбы ФСБ России, суда пытались в обход действующих правил прорваться через Керченско-Еникальский канал. Корабли вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Акватория была закрыта, поскольку спецслужбы России получили информацию о готовящейся со стороны Украины диверсии в отношении Крымского моста.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минюст Международные организации ЕСПЧ Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ