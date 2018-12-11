Начался прием заявок в Школу поэтов для тех, кто пишет на русском языке

Молодых авторов, которые пишут на русском языке, приглашают принять участие в уникальном семинаре. Он является частью программы Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Всем желающим попробовать перо на "великом и могучем" стоит поспешить, так как уже начался прием заявок в Школу поэтов, - сообщает городской "Макс Портал".

Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи не первый год. Вот уже двенадцать лет подряд знаменитый музыкант Юрий Башмет организует его в южной столице России.

Cтоит отметить, что начинающих авторов, которые приедут на семинар, ждет редкая возможность обсудить свои произведения с профессионалами, уже завоевавшими признание читателей и критиков.

Самая плодотворная работа ожидает ребят с 17 по 20 февраля. Во время этого трехдневного интенсивного курса начинающие поэты получат полное погружение в теорию и практику стихосложения. Кстати, в качестве наставников и критиков выступят такие звезды современной поэзии, как Максим Амелин, Анна Аркатова, Николай Звягинцев, Инга Кузнецова, Амарсана Улзытуева, Марина Бородицкая, Григорий Кружков.

В итоге самые лучшие ученики школы смогут выйти на одну сцену со своими мастерами и принять участие в Турнире поэтов. Он является центральным событием поэтической программы Зимнего фестиваля искусств.