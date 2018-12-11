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11.12.2018,  
13:17
Текст:  Руслан Мельников

Новой российской винтовке СВЧ предрекли успех на мировом рынке

Фото: Ренат Закиев / РГ Фото: Ренат Закиев / РГ
Фото: Ренат Закиев / РГ

Новая российская полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) скоро заменит привычную СВД, которая создавалась для прицельного огня, чтобы компенсировать относительную неточность стрельбы из АК-47.

Как пишет Popular Mechanics, СВД прослужила несколько десятилетий, но ее время проходит. А СВЧ может стать хитом на международном рынке вооружений.

Фото: Ренат Закиев / РГ
Необычные испытания новой снайперской винтовки СВЧ сняли на видео

"После распада Советского Союза российская армия унаследовала большие запасы стрелкового оружия. Винтовка СВД, соответствующая стандартам начала 1960-х годов, устарела для современной войны. Российская армия нуждалась в новом снайперском оружии", - говорится в публикации.

СВЧ была представлена на выставке вооружений "Армия-2017". Различные версии этого оружия могут использовать либо российские боеприпасы 7,62x54, либо патроны западного образца .308 Winchester и .338 LM. Как говорится в материале, винтовка, предположительно, может поражать цель на расстоянии до 1640 ярдов (около 1,5 километра).

По внутренней компоновке СВЧ похожа на штурмовые версии АК. При этом новая винтовка снабжена планкой Пикатинни, защитной решеткой для крепления оптических прицелов, подствольным фонариком, лазерным целеуказателем и глушителем.

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