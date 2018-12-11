Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Беседа была организована в понедельник по инициативе немецкой стороны.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран говорили об инциденте в Керченском проливе. Они выразили обоюдную заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, которые повлекла за собой провокация украинских властей. Стороны также обсудили транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Еще одной важной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Путин и Меркель выделили приоритетные задачи по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета, сообщает РИА Новости.

Лидеры России и Германии также договорились продолжать контакты на различных уровнях по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.