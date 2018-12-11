Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева

Владимир Путин прокомментировал дело правозащитника Льва Пономарева, который получил 16 суток административного ареста. Президент отметил опасность призывов к несанкционированным митингам, но обещал поручить генеральному прокурору Юрию Чайке "посмотреть повнимательнее" на это резонансное дело.

Тема обсуждалась 11 декабря на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле.

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов отметил, что совет в обновленном составе не утратил своей правозащитной природы и в качестве примера привел недавнее коллективное заявление совета в защиту 77-летнего главы движения "За права человека" Льва Пономарева, который получил 25 дней административного ареста (позднее срок был сокращен до 16 дней).

В поддержку Пономарева на заседании выступил и член СПЧ, журналист Николай Сванидзе. Он отметил, что свою последнюю подпись глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева поставила под коллективным заявление в поддержку Льва Пономарева, которого за перепост сообщения, как выразился Сванидзе, "осудили как хулигана". После чего он обратился к президенту с просьбой дать поручение генпрокурору провести проверку законности судебного решения.

"Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее", - ответил Владимир Путин. В то же время он добавил, что ему трудно, просто невозможно сейчас в разговоре ставить под сомнение справедливость принятого судом решения.

Дело получило большой резонанс, и президент признался, что ждал этого вопроса от правозащитников. "Было бы странно, если бы эти вопросы не прозвучали", - заметил он.

"Но что я увидел из той справки, которую прочитал, - речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", - отметил президент.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - продолжил он.

Он напомнил, что Людмила Алексеева умела находить компромиссы и договаривалась с властями о том, чтобы митинги и другие массовые мероприятия были согласованными, "и все было встроено в нормальное течение событий".

"Мне кажется, нужно к этому стремиться всем", - подчеркнул Путин.