Москва встала в 8-балльных пробках

Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация с заторами улучшится только к 20.00.

Самые загруженные магистрали сейчас - это МКАД, Третье транспортное и Садовое кольцо. Внешняя сторона МКАД стоит от Варшавского шоссе до улицы Генерала Дорохова, а также на участке между Щелковским шоссе и шоссе Энтузиастов, внутренняя - от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе и от Бесединского шоссе до Волгоградского проспекта.

На "трешке" самая длинная пробка растянулась на внутренней стороне от Звенигородского шоссе до Проспекта мира - здесь придется потерять не менее часа. Примерно такой же затор и на внешней стороне - от "Звенигородки" до "Варшавки". Внешняя сторона Садового кольца не едет от Верхней Сыромятнической улицы до Олимпийского проспекта, а на внутренней проблемный участок сейчас вытянулся от Крымского моста до поворота на Воронцово Поле.

Кроме того, сильно тормозит Рязанский проспект по направлению в область - пробка начинается у станции МЦК "Нижегородская" и тянется вплоть до кругового движения у улицы Академика Скрябина.