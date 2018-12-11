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11.12.2018 19:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва встала в 8-балльных пробках

Текст: Иван Пышечкин

Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация с заторами улучшится только к 20.00.

Самые загруженные магистрали сейчас - это МКАД, Третье транспортное и Садовое кольцо. Внешняя сторона МКАД стоит от Варшавского шоссе до улицы Генерала Дорохова, а также на участке между Щелковским шоссе и шоссе Энтузиастов, внутренняя - от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе и от Бесединского шоссе до Волгоградского проспекта.

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На "трешке" самая длинная пробка растянулась на внутренней стороне от Звенигородского шоссе до Проспекта мира - здесь придется потерять не менее часа. Примерно такой же затор и на внешней стороне - от "Звенигородки" до "Варшавки". Внешняя сторона Садового кольца не едет от Верхней Сыромятнической улицы до Олимпийского проспекта, а на внутренней проблемный участок сейчас вытянулся от Крымского моста до поворота на Воронцово Поле.

Кроме того, сильно тормозит Рязанский проспект по направлению в область - пробка начинается у станции МЦК "Нижегородская" и тянется вплоть до кругового движения у улицы Академика Скрябина.

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