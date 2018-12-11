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У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки

ТВ и сериалы
    11.12.2018, 17:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

В Москве злоумышленники обокрали популярную телеведущую, журналиста и актрису Ольгу Белову - прямо около ее дома.

Как сообщает РЕН ТВ, преступники разбили заднее окно "Мерседеса" ведущей и вытащили из салона вещи: находившуюся на заднем сидении сумку со спортивной формой и кроссовками.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Ольга, приехав с работы, оставила машину у дома - на пересечении улицы Супруна и Ленинградского проспекта - и вышла в магазин. Вернувшись, обнаружила, что окно автомобиля разбито.

Материальный ущерб Белова оценила в десять тысяч рублей. Ведется расследование.

Беловой 42 года - родилась в 1976 году в Москве. Окончила факультет правоведения Московской государственной юридической академии. С 1997 работает на телевидении: корреспондент программы "Вы - очевидец" (ТВ-6), корреспондент информационной службы "Прометей АСТ", с марта 2000-го - ведущая утренних и дневных выпусков программы "Сегодня", с 2006-го - вечерних.

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.

Исполнительница роли императрицы Екатерины Великой в художественном фильме Василия Ливанова "Медный всадник России", в центре сюжета которого - история создания Екатериной II памятника Петру I. Экранными партнерами Беловой в ленте стали Андрей Соколов, Евгений Редько, Валерия Ланская, Евгений Стеблов, Александр Лазарев-младший, Владимир Ильин, Юрий Стоянов.

Даты премьеры у картины пока нет.

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