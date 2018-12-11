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11.12.2018 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Орле показали реликвии времен Курской битвы

Текст: Денис Передельский (Орел)

Сотрудники Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени Бунина дали старт патриотическому проекту, призванному привлечь внимание молодежи к славным страницам истории нашей страны.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
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Как сообщила заведующая отделом абонемента образовательных услуг Валентина Борзенкова, проект "Героям - честь!" также посвящен изучению ратного подвига и знакомству с лучшими произведениями военной тематики.

Так, в его рамках состоялось совместное мероприятие библиотеки имени Бунина и музея поискового отряда "Безымянный солдат". Оно было приурочено к 75-летию сражения на Курской дуге и прошло под названием "Орел: год 41 - год 43. Работа поисковых отрядов на территории Орловской области и других регионов".

Студентам показали фотографии 1941-43 годов, копии исторических документов того периода, а также рассказали о памятных местах города Орла, связанных с Великой Отечественной войной.

Организаторы подчеркивают, что показ сопровождался демонстрацией подлинных реликвий, к которым можно было прикоснуться рукой.

Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Вторая мировая война
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