В Подмосковье обокрали главного тренера сборной РФ по фехтованию

В Подмосковных Химках неизвестные ограбили дом главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова. Грабители забрали дорогостоящие часы и ювелирные украшения.

"Неизвестные проникли в дом к тренеру сборной России по фехтованию Ильгару Мамедову, они забрали пять дорогостоящих часов и ювелирные украшения", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам Мамедова, ограбление произошло в то время, когда он возвращался из Парижа. Жена тренера с младшей дочерью в тот момент находились на соревнованиях в Курске.

"Когда прочесали весь дом, то там никого не оказалось. Пропало то, что там было на трюмо у супруги, - это женские часы, золотые украшения", - цитирует агентство слова Ильгара Мамедова.

При этом отмечается, что инцидент произошел 10 декабря, а известно о произошедшем стало лишь сейчас.