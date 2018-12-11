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Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом

Кино и ТВ
    11.12.2018, 16:47
Текст:   Оксана Грибанова

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" 34-летний российский актер Андрей Гайдулян пристыдил зрителей Петропавловска-Камчатского за "свинское поведение".

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик с обращением актера к публике после спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" опубликован на YouTube.

- Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" там написано. Так нельзя, - пояснил зрителям Гайдулян.

Он заявил, что второй акт для актеров стал настоящим испытанием из-за комментариев из зала.

Между тем в соцсетях некоторые зрители отметили, что "постановка и актерская игра" на спектакле в Петропавловске-Камчатском была слабой.

Однако часть очевидцев поддержала Гайдуляна, пояснив, что публика, перебрав с шампанским во время перерыва, вела себя чрезмерно шумно.

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