"Татнефть" формирует IT-кластер

В нефтяной индустрии мира ведется масштабная цифровая трансформация производства и бизнеса. У многих передовых компаний на промыслах уже работают инновационные системы. Одним из векторов развития группы "Татнефть" по инициативе генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова также стали технологии промышленного "интернета вещей" (Internet of Things - IoТ), искусственного интеллекта и роботизации процессов контроля и управления нефтедобычей.

Для полного использования их потенциала ведется развитие функциональности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Нужно перевести их в единую систему IoT, который даст новый импульс развитию технологий контроля и управления нефтедобычей. Это предполагает максимальное исключение человеческого фактора из наиболее сложных и опасных производственных процессов, снижение непроизводительных затрат.

Сформированная IT-стратегия "Татнефти" направлена на внедрение в нефтяной отрасли прорывных технологий. Для этого под руководством первого заместителя генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустама Халимова и руководителя директор Центра обслуживания бизнеса - руководителя блока информационных технологий группы "Татнефть" Рустема Павлова ведется совершенствование информационного ландшафта и инфраструктуры компании.

Облачные высоты

Сделана ставка на развитие собственных IT-компетенций, для чего под крылом компании сформирован соответствующий кластер, в который вошли дочерние предприятия. Один из примеров - созданное "Татнефтью" в январе 2017 года ООО "Научно-технический центр "Автоматизация, измерения, инжиниринг" (НТЦ "А2И"). О задачах и перспективах предприятия рассказал его директор Владимир Самойлов.

- Владимир Васильевич, чем занимается ваше предприятие?

Владимир Самойлов: Мы работаем в рамках задачи, поставленной генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым по внедрению инновационных решений, "интернета вещей" для повышения эффективности управления процессами нефтедобычи. В частности, нас привлекли к участию в пилотном проекте на одном из участков месторождений сверхвязкой нефти (СВН). Цель - создать прототип цифровой платформы, которая будет тиражироваться на всю "Татнефть".

В рамках этой задачи мы разрабатываем и производим "умные" приборы, оборудование и программное обеспечение (ПО), предоставляем инжиниринговые услуги в области автоматизации нефтегазодобывающих производств. Выпускаем также средства измерения, шкафы функциональных контроллеров для сбора и обработки телеметрических данных. "А2И" обладает компетенциями по построению автоматизированной системы дистанционного контроля и управления (АСДКУ) на основе облачных технологий "Интернета вещей".

Таким образом создается ресурсно-ориентированная модель предоставления услуг по дистанционному контролю и управлению технологическими процессами и объектами с функциями искусственного интеллекта. Одним словом, мы занимаемся построением инфраструктуры "интернета вещей". Услуга доступна везде, где есть интернет. По сути, это становится одним из ресурсов наряду с теми, к которым уже все привыкли - сотовой связью, доставкой электроэнергии, воды, газа…

- Как формировался ваш коллектив?



Владимир Самойлов: В компанию были приглашены высококвалифицированные специалисты в области нефтепромысловой автоматизации, ранее работавшие в управлении "ТатАСУнефть" и цехах автоматизации нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) "Татнефти". Костяком интеллектуального потенциала компании являются также инженеры Новосибирска. В нашем центре разработок средств измерений в Новосибирске размещены лабораторные стенды, приборы и оборудование для исследований.

В Альметьевске располагается наш цех по сборке приборов и оборудования.

Преоделеть инерцию импортоориентированности

- Кто основные потребители ваших услуг?

Владимир Самойлов: Отработку ресурсно-ориентированной модели предоставления услуг планируем вести в рамках городов и малых нефтяных компаний (МНК) юго-востока Татарстана. Сервис и решения НТЦ будут продвигаться в России и в странах ближнего зарубежья.

Наиболее крупным потребителем товаров и услуг нашего НТЦ является "Татнефть". Некоторые наши разработки уже широко внедряются на ее месторождениях. Есть договоры и с МНК Татарстана. Так, в 2017 году в НГДУ "Лениногорскнефть", "Джалильнефть" и МНК "Акмай" появились АСДКУ, построенные на основе технологии "интернета вещей".

Ведется работа по продвижению продукции для нефтяных компаний России, Казахстана, Туркмении и других стран. Самой большой трудностью при этом является преодоление долголетней ориентированности на импортные технологии.

- Тогда, наверное, такое масштабное продвижение должно быть основано на каких-то конкурентных преимуществах…

Владимир Самойлов: Наше конкурентное преимущество - огромный опыт работы специалистов именно в нефтяной отрасли, знание технологических процессов добычи, транспортировки и подготовки нефти.

Сотрудники НТЦ владеют технологиями разработки электронных устройств для измерения технологических параметров, устройств сбора, обработки и хранения телеметрических данных, ПО. В компании работают физики, математики и проектировщики, способные создавать продукты, не уступающие по характеристикам импортным аналогам. К тому же персонал на уровне производства проявляет высокую мотивацию во внедрении наших решений.

Наша ниша - это, прежде всего, объекты нефтедобычи. Кроме того, мы работаем над проблемой мониторинга учета питьевой воды в городских сетях водоснабжения, где величина потерь пока еще очень велика.

Верная "Нота"

- Есть ли у компании какие-то импортозамещающие решения?

Владимир Самойлов: Да, и это тоже одно из конкурентных преимуществ. Например, инженеры и руководители "А2И" владеют рядом патентов на ультразвуковые методы измерения. На этой базе создаются приборы нового поколения, соответствующие мировым аналогам.

Так, нами освоено производство линейки реверсивных ультразвуковых расходомеров высокого давления. Они предназначены для системы поддержания пластового давления (ППД) в диапазоне расходов от 0,3 до 1350 кубометров в час. Каждый из пяти типоразмеров расходомера имеет динамический диапазон измерений 1:330. Это - существенное конкурентное преимущество по сравнению с другими подобными приборами на российском рынке.

А предыстория этой разработки такова. В свое время на отдельных месторождениях "Татнефти" из-за высокой минерализации воды в системе ППД прежние приборы учета стали массово выходить из строя. Были установлены контакты с новосибирскими разработчиками, которые все эти годы тесно работали со специалистами "Татнефти" в этом направлении. А с образованием "А2И" они во главе с главным конструктором Дмитрием Свильповым влились в коллектив компании.

От слов "Новосибирск" и "Татарстан" появился бренд "НОТА", который получили расходомеры, влагомеры и уровнемеры. Эти приборы имеют ряд преимуществ по сравнению с российскими и зарубежными аналогами.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

- Расскажите, пожалуйста, как работает этот расходомер?

Владимир Самойлов: Как я уже сказал, наши приборы могут измерять расход воды с любой концентрацией солей и других веществ. Но есть еще одно конкурентное преимущество - это способность измерять расход воды в прямом и обратном направлении потока.

В системе ППД есть два источника энергии. Первый - это насосный агрегат, который нагнетает воду в нефтяной пласт. Когда он работает, вода движется от насоса в сторону нагнетательной скважины и далее в нефтяной коллектор (пласт). Но как только агрегат останавливается, то вода под воздействием пластового давления сразу же начинает изливаться в сторону нагнетательных скважин с меньшим пластовым давлением.

До настоящего времени никто не мог точно определить, какое количество воды и в каком направлении изливается после остановки насосов в системе трубопроводов ППД. Приборы с нормируемой метрологической погрешностью производства НТЦ "А2И" производят такие измерения независимо от направления потока. Это позволило "открыть" глаза на многие процессы нефтедобычи.

Но не только у нефтяников возникает необходимость измерять обратные потоки. В системе трубопроводов городских сетей водоснабжения также возникают ситуации, когда происходит реверс потока, например при порывах трубопроводов.

Еще одним плюсом является то, что наш расходомер с титановыми элементами измерения потребляет мало энергии. Для его питания достаточно солнечной батареи.

За этот прибор "Татнефть" получила Диплом I степени на международной выставке "Нефть, газ. Нефтехимия-2018".

Этот лишь небольшой пример того, как "Татнефть" от потребления инновационной продукции переходит к продвижению собственных IT-продуктов за пределы компании.

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