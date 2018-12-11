Жительница Башкирии перевела мошенникам 790 тысяч рублей

В Нефтекамске женщина стала жертвой мошенников из-за собственной доверчивости.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, местная жительница держала на банковской карте крупную сумму денег. Когда на мобильный телефон ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, женщина ему поверила. Тем более что времени на обдумывание звонка у нее просто не было. Мужчина ей сообщил, что с банковских счетов клиентов банка кто-то незаконно списывает деньги и тут же посоветовал обезопасить "клиентке" деньги. Для этого нужно было перевести средства на другие счета.

В онлайн-режиме женщина под диктовку набрала комбинацию цифр. Лишь позже она поняла: 790 тысяч рублей ушли на счета мошенников, и обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье "Мошенничество".