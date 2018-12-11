Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля

Мэр карельского города Питкяранты Татьяна Юрченко госпитализирована после ДТП, сообщает РИА Новости. Ее на большой скорости в центре города сбил водитель автомобиля Geely.

Информация о ДТП появилась накануне вечером. Ее обнародовало республиканское УГИБДД, сообщив, что в Питкяранте под колеса автомобиля попала 57-летняя местная жительница. Пострадавшую отправили в больницу. Как оказалось, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Сам же 24-летний водитель иномарки после наезда на мэра врезался в припаркованные на площади автомобили.

Пострадавшая градоначальница находится в хирургическом отделении районной больницы. У нее перелом предплечья.