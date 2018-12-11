В Пскове нелегалов задержали за попытку пересечь границу с Латвией

В Псковской области восемь представителей государств Юго-Восточной Азии задержаны при попытке незаконно попасть из России в Латвию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Нарушители ехали в сторону границы по территории Пыталовского района на специально оборудованном грузовике. Они прятались в нишах машины.

Вместе с уроженцами азиатских стран пограничники задержали троих местных жителей, доставивших нелегалов к государственной границе.

После разбирательства будет приниматься решение о привлечении задержанных к ответственности.