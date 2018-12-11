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11.12.2018 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери

Текст: Вера Черенева

В Пскове суд избрал меру пресечения двум женщинам, которых подозревают в продаже новорожденной девочки. Мать, продавшая свою дочь, отправлена под домашний арест, сообщает региональный Следственный комитет.

46-летняя жительница Вологды, которая покупала ребенка, на период следствия будет находиться в следственном изоляторе.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми".

В Ярославле женщина продала бездетной паре новорожденную дочь

По версии следствия, еще во время беременности 21-летняя жительница Пскова познакомилась в соцсетях с вологжанкой. Женщины договорились о продаже ребенка.

Девочка родилась здоровой. Мать продала своего ребенка сразу после выписки из роддома, ее новая знакомая тут же увезла девочку в Вологду.

Сейчас девочку забрали у покупательницы и положили в одну из больниц областного центра.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда СЗФО Псковская область Псков
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