Накануне судья Апшеронского районного суда Станислав Разделишин, согласившись с предъявленным обвинением по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), приговорил заведующую муниципальным детским садом N 37 Марину Гильгенберг к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением на два года права занимать руководящие должности. Это уже второй приговор по делу Гильгенберг. Первый был вынесен судьей Сергеем Барановым и еще в ноябре прошлого года. Но был отменен Краснодарским краевым судом.

Дело вернули прокурору для устранения нарушений, выявленных апелляционной инстанцией. Тут бы и задуматься, а справедливо ли поступаем? Может, что не так в этом деле? Но прокуратура Апшеронского района с завидным упорством вновь стала добиваться осуждения заведующей детсада, решив на этот раз "закрыть" заведующую детсадом. Гособвинитель потребовал для нее 1,5 года реального лишения свободы.

Невольно задаешься вопросом, кто же этот рецидивист? Выясняется, Марина Гильгенберг (фамилия по мужу - коренному немцу) в 40-тысячном Апшеронске человек известный. 32 года педстажа. В 22 года она самый молодой кубанский завуч. Будучи директором школы ее избрали в горсовет, в котором заседала шесть лет. За успешную работу с детьми удостоена звания "Почетный работник общего образования РФ". Осенью 2014 года ее приказом районного управления образования назначили заведующей МБДОУ N 37.

После этого еще больше не понимаешь, что же такого натворила Марина Ювенальевна? Морила малышей голодом, заставляла их спать на голых кроватях, устраивала коллективные порки в ясельных группах? Воровала деньги у деток?..

Все оказалось намного прозаичнее.

Недовольные, лишившись привычных дополнительных доходов, инициировали сперва поток анонимных жалоб

- Когда меня сюда назначили, - поясняет Марина Гильгенберг, - то меня предупредили, что нужно навести порядок с кадрами, со стимулирующими выплатами и с организацией питания детей. И когда приступила к исполнению своих обязанностей, то быстро отыскались "мертвые души", которые получали заработную плату, но на работе их никто не видел. По моим подсчетам, незаконные выплаты только за четыре месяца 2014 года составили примерно 165 тысяч рублей, а за два предыдущих года - примерно два миллиона рублей. Все это я пресекла. Кроме того, отменила закупку продуктов питания по явно завышенным ценам, а также незаконное списание детсадовской мебели. Премии также стала выписывать за работу, по справедливости...

Недовольные, естественно, молчать не стали. Лишившись привычных дополнительных доходов, они инициировали сперва поток анонимных жалоб в районную администрацию. После чего в детсад нагрянули проверки. Однако никаких нарушений они не выявили.

- Я прекрасно знала, кто организовал наветы в мой адрес, - говорит Марина. - Но до конца надеялась, что они осознают свою неправоту и раскаются в ней. Хотела им показать, как можно интересно работать и в детсаде.

Но подлость, как известно, редко поддается воспитанию, тем более когда подпитывается личным интересом. И письмо, подписанное наконец-то конкретными фамилиями появилось. Аж... шесть сотрудников детсада написали о "злоупотреблениях" заведующей, приложив список из 11 человек, которые якобы по требованию Гильгенберг отдавали ей незаконно полученную премию. Так родилось уголовное дело о мошенничестве Марины Гильгенберг.

Сперва о премии. Из 11 человек, которые якобы по требованию Гильгенберг отдавали ей полученную премию, пятеро из них в суде категорически отказались это подтвердить. А оставшиеся шестеро трижды меняли показания.

- Премии были выписаны участникам семинара, который проходил в Сочи на базе муниципального детского сада N 118. Это не обычное дошкольное образовательное учреждение, а Центр развития ребенка - краевая инновационная площадка, - поясняет сотрудница детсада Татьяна Луценко. - Поскольку в наши обязанности входит воспитание детей, а не участие в семинарах, то в качестве стимулирующей выплаты выдали премию. Все прекрасно знают, что дополнительные выплаты были получены на законном основании, поэтому никто их не возвращал. И тем более не сдавал заведующей.

А так как Апшеронск город небольшой, появились на свет и другие обстоятельства скандала. Так, подписанты письма состоят друг с другом в родственных или кумовских связях. А инициатор его, оказывается, до назначения Гильгенберг была единственным претендентом на должность заведующей. Более того, есть свидетель, как подписанты письма собирали деньги, чтобы полицейские возбудили(!) уголовное дело против Гильгенберг. И сюжет об этом даже был показан в программе "Человек и закон". И этот свидетель, кстати, давал показания в суде...

По сути, банальный поклеп лег в основу более чем странного уголовного дела

Но апшеронских правоохранителей это мало волнует. По сути, банальный поклеп, возмутивший педагогическую общественность Апшеронска, лег в основу более чем странного уголовного дела. На его расследование было потрачено 33 месяца. Правоохранители запутались в суммах ущерба, якобы причиненного бюджету ее действиями: цифры постоянно менялись: то ли от 56 , то ли 48 тысяч рублей. Но собрано 13 томов...

И ради чего? Освободить должность для одной из "заявительниц"?!

- Тут все объяснимо, - считает Марина Гильгенберг. - Ведь тогда пришлось бы разбираться в обстоятельствах моего оговора и возбужденного на основе него уголовного дела, - говорит она. - Чтобы кому-то не пришлось отвечать за содеянное, решили закрыть глаза на очевидное беззаконие. Похоже, забыли, что я человек. И пока я жива буду искать справедливость. В любом случае молчать не буду.

Поддерживает ее и абсолютное большинство сотрудников детсада.

- Мы не теряем надежды, что она вернется в детский сад, - говорит воспитатель Альвина Ханджян. - Ведь с ее приходом многое изменилось в лучшую сторону. Те же премии при ней выписывались каждому по заслугам, а не по принципу "сватовства и кумовства", как прежде.