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11.12.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.

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- В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних 15 и 16 лет. По предварительным данным, за несколько дней до трагедии подозреваемые распивали спиртные напитки с ранее незнакомой 28-летней женщиной. После чего отправились в лесополосу, где предложили ей вступить в половую связь. А получив отказ, задушили потерпевшую ремнем, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствием назначено проведение ряда необходимых судебных экспертиз.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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