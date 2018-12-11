На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.

- В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних 15 и 16 лет. По предварительным данным, за несколько дней до трагедии подозреваемые распивали спиртные напитки с ранее незнакомой 28-летней женщиной. После чего отправились в лесополосу, где предложили ей вступить в половую связь. А получив отказ, задушили потерпевшую ремнем, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствием назначено проведение ряда необходимых судебных экспертиз.