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11.12.2018 11:30
Проект: В регионах

На Кубани подвели итоги реализации краевого закона о севообороте

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Предварительные результаты действия краевого закона о севообороте, вступившего в силу 1 января текущего года, обсудили на планерном совещании в региональном министерстве сельского хозяйства на планерном совещании. Его провел вице-губернатор Андрей Коробка.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Этот закон направлен на сохранение плодородия сельхозземель путем ведения эффективного севооборота. Согласно ему владельцы и арендаторы земельных участков сельхозназначения площадью от 100 гектаров и более обязаны обеспечить не менее 10 процентов посевов многолетних бобовых трав и бобовых культур в общей площади посевов.

Фото: Олег Сергеев
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Так, за год действия закона доля многолетних бобовых трав в структуре посевных площадей в хозяйствах края увеличилась с 10,2 процента до 13,2. В отдельных районах, таких как Усть-Лабинский, Крымский и Лабинский, этот показатель превысил 20 процентов.

В то же время в регионе есть и муниципалитеты, где доля посевов многолетних бобовых трав и бобовых культур по-прежнему менее 10 процентов от посевной площади.

Как отметил Андрей Коробка, закон доказал свою эффективность.

- Этот год показал, что решение принять закон о сохранении плодородия было верным. По итогам уборки мы увидели, какая колоссальная разница в урожайности в тех муниципалитетах, где соблюдают севооборот, с теми, где это игнорируют. У одних показатели - 70 центнеров с гектара, а в отдельных хозяйствах и более 90. У других - едва превышают 50 центнеров с гектара, - отметил заместитель главы региона.

По его словам, в регионе есть и те хозяйства, которые с целью получить рекордный урожай и сверхприбыль продолжают удобрять землю химвеществами. Вице-губернатор поручил краевому минсельхозу взять эту ситуацию на особый контроль.

Андрей Коробка также подчеркнул, что аграриям необходимо проводить агрохимическое обследование сельхозземель, чтобы оценить состояние почвы на содержание различных элементов, в том числе питательных веществ. На эти цели из краевого бюджета в следующем году выделено 15 миллионов рублей.

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