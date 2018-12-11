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11.12.2018 11:58
Проект: В регионах

В "Кубаньэнерго" рассказали о строительстве подстанции "Порт" на Тамани

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Александр Гаврилов доложил заместителю министра энергетики Российской Федерации Андрею Черезову о завершающем этапе строительства нового центра питания - подстанции 220 кВ "Порт", которую компания "Кубаньэнерго" строит на Таманском полуострове.
Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго" Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго"
Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго"

Посещение строительной площадки подстанции "Порт" состоялось в рамках рабочего визита и выездного совещания замминистра энергетики РФ по вопросам энергоснабжения транспортной инфраструктуры Таманского полуострова. В мероприятии также приняли участие представители минтранса России, "Ространсмодернизации", "СО ЕЭС", "Россетей".

Заместитель министра напомнил, что  объекты транспортной инфраструктуры Таманского полуострова, электрификация которых в настоящее время производится, реализуются в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", а также проекта "Создание сухогрузного района морского порта "Тамань". Ряд работ будет завершен уже в текущем году.

- До конца 2018 года будет построен новый центр питания - подстанция "Порт" и воздушные линии электропередачи общей протяженностью около 170 километров, - отметил Андрей Черезов.

Глава "Кубаньэнерго" Александр Гаврилов подчеркнул: "Учитывая важность и необходимость данного энергообъекта для развития инфраструктуры Таманского полуострова, для обеспечения потребностей транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста, строительство подстанции ведется опережающими темпами. Сейчас мы вышли на завершающий этап реализации проекта, что позволит нам выполнить поставленные задачи в кратчайшие сроки".

Кстати

Дочерняя компания "Россетей" - ПАО "Кубаньэнерго" является заказчиком строительства объектов энергетической инфраструктуры для развития Таманского полуострова.

 

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