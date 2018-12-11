На Дону незаконно отапливали теплицы площадью 1,2 кв метров

В Ростовской области сотрудники газовой службы обнаружили теплицы, которые незаконно отапливались газом. Постройки находились на частных подворьях в хуторе Большевик Азовского района. Общая площадь двух строений составляет 1,2 тысячи квадратных метров, а ущерб - 6,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, незаконная газификация осуществлялась с использованием полипропиленовой трубы, которая играла роль газопровода. Труба была подключена внутри дома через тройник, присоединенный к обычной газовой плите.

"Помимо этого, сотрудниками компании было обнаружено, что нарушитель также использовал доработанный счетчик, который позволял не фиксировать потребленный газ", - говорится в сообщении.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Кроме того, владельцам незаконного газопровода придется заплатить более 6,2 миллионов рублей за голубое топливо.

Кстати

С начала года в Ростовской области установлены 447 несанкционированных подключений к газораспределительным сетям. Сумма причиненного ущерба составляет более 27 миллионов рублей.