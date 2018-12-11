Бортпроводники рейса Москва - Сургут пострадали из-за турбулентности

Два бортпроводника пострадали из-за турбулентности во время рейса Москва - Сургут. Инцидент произошел 10 декабря во время посадки в северном аэропорту.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев, при изменении высоты во время снижения самолет попал в воздушную яму. Из-за тряски бортпроводники потеряли равновесие, упали и получили ушибы ног.

На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются. Управление СК на транспорте проводит проверку.