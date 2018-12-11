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11.12.2018 13:52
Проект: В регионах

Свыше 500 км пути отремонтировано на Свердловской магистрали в 2018 году

На Свердловской железной дороге подведены итоги ежегодной кампании по ремонту и обновлению пути. В 2018 году отремонтировано 529,5 км пути (на 56 км больше, чем в 2017 году), заменено 217 стрелочных переводов. Эти меры позволили повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских поездов на участках общей протяженностью 81 км, грузовых - 55 км.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кампания по ремонту и обновлению пути проходила с апреля по декабрь. По программе реконструкции уложено 231,7 км бесстыкового пути (на 39 км больше, чем в 2017 году). Такой путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность бесстыкового пути на СвЖД составляет 6,1 тыс. км (62% главных путей).

По технологии непрерывного цикла отремонтировано 27 перегонов на направлениях Дружинино - Екатеринбург - Называевская, Войновка - Сургут - Нижневартовск, Екатеринбург - Серов, Екатеринбург - Каменск-Уральский, Пермь - Соликамск, Азиатская - Качканар. Суть этой технологии в том, что один путь двухпутного участка закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ. Таким образом достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведется круглосуточно. Поезда в это время идут по соседнему пути по специально разработанному графику, который позволяет не допускать сбоев в перевозочном процессе.

На однопутных участках ремонт проводился в режиме технологических "окон" (перерывов в движении поездов). Так, в течение 72-часового "окна" (с 16 по 18 сентября) была проведена модернизация пути в тоннеле, проложенном под отрогом горы Волчиха. Работы проводились в рамках ремонта пути на перегоне Ревда - Решеты на главном ходу Транссиба. Для проведения подготовительных операций в тоннеле было задействовано шесть механизированных комплексов - это специальные мобильные подразделения, которые созданы на СвЖД для выполнения работ по профилактике и ремонту дефектов земляного полотна. Они состоят из экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и самосвалов. Всего на СвЖД действует девять механизированных комплексов. В 2018 году они провели земляные работы в объеме 1,76 млн кубометров на участках общей протяженностью 292 км.

В рамках обновления инфраструктуры на магистрали проводится также ремонт и реконструкция инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб, водоотводов и т.д.). В этом году проведен ремонт двух пролетных строений металлического моста через реку Сылва на перегоне Сылва - Комарихинская, ремонт схода пешеходного моста на станции Богданович, ведется реконструкция насыпи на 1289 км перегона Кузьма - Бородулино.

 

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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