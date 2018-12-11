В Екатеринбург привезли трофеи сирийской армии

В окружной Дом офицеров в Екатеринбурге привезли оружие, изъятое на территории Сирийской Арабской Республики. Демонстрировать его в течение трех дней будут в Музее Боевой славы Урала, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Здесь - вооружение из разных стран и даже эпох. Все образцы изъяты в 2016-2018 годах. Самые старые трофеи датируются началом прошлого века. "Большую часть оружия захватили военнослужащие элитного формирования Сирийской арабской армии "Силы тигра" во время освобождения провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге и юго-западе республики", - рассказали в ЦВО.

Так, среди экспонатов - 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет системы Шпагина и немецкий автомат Sturmgewehr 44. Из относительно современного - бельгийские FN-FAL, американские автоматические винтовки M16 первых годов выпуска, израильские УЗИ и немецкие пулеметы MG3.

На выставке есть и самодельные минометы, в качестве боеприпасов использующие газовые баллоны с тротилом, и набор клинков с арабской вязью.