История Ромео и Джульетты на протяжении веков вдохновляла музыкантов, художников, скульпторов и поэтов.

Ювелиры испанской компании Magerit не стали исключением. Эта существующая с 1994 года марка известна своей барочной пластикой из желтого золота с тщательной проработкой деталей. Ежегодно она создает несколько ярких коллекций. Последней из них и стала романтическая история любви веронской пары, воплощенная в ювелирных украшениях. На фото: колье "Ромео и Джульетта" из золота с бриллиантами, перидотами, диопсидами, танзанитами.