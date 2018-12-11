Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с Витебской птицефабрики

Россельхознадзор отменил ограничения, действовавшие на ввоз продукции с Витебской бройлерной птицефабрики Беларуси.

Тем не менее, пока поставки будут идти в режиме усиленного лабораторного контроля: специалисты Россельхознадзора будут брать не менее 10 проб от каждой партии и проводить анализ на кокцидиостатики. Их обнаружение было поводом для установления запрета на ввоз продукции этой птицефабрики в Россию в ноябре 2018 года.

Как ранее уточнял Россельхознадзор, кокцидиостатики негативно влияют на организм человека. Результатом регулярного употребления яиц и мяса птицы с их содержанием могут стать дисбактериоз, снижение иммунитета, простуды и аллергические реакции.