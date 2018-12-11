Конфликты с властями - местными или региональными - остаются в числе главных проблем бизнеса. Об основных причинах такого противостояния в интервью "Российской газете" рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Борис Юрьевич, в марте этого года вы заявили о начале совместной с Генпрокуратурой работы по оценке обоснованности тарифов на энергоресурсы. Уже есть какие-то результаты?



Борис Титов: Мы провели проверки в двух десятках регионов. Почти в каждом обнаружено завышение тарифов, некоторые из них продолжают расти и сегодня. Самая большая наша победа - снижение тарифов более чем на 30 процентов в Карелии. Сейчас в Ульяновской области мы идем по этому же пути.

В ближайшее время будут готовы расчеты, которые покажут, какими по действующим нормам должны быть тарифы, насколько ниже они должны быть, чем сейчас. Надо сказать, эта работа идет очень сложно. Даже несмотря на то, что нас поддерживают руководители регионов, бюрократия на местах порой просто блокирует все наши предложения. Прокуратура нам очень помогает, она усиливает наши позиции, поэтому нам и удается хоть чего-то добиться.

Как нормализовать ситуацию?



Борис Титов: Нужно менять саму систему установления тарифов, контроль за которой в последние годы федеральным центром был потерян. Тарифы устанавливались хаотично, и в итоге сегодня в разных регионах они могут отличаться в разы. В одном регионе жители и предприятия могут платить за тепло, свет и воду в шесть раз больше, чем в соседнем. Мы считаем, что все тарифы нужно пересмотреть, оценив, насколько правильно их рассчитали. Мало того, что нынешние методики сами по себе вызывают много вопросов, так и они при расчете тарифов нарушаются. Эти факты нужно выявлять.

Кроме того, мы считаем, что в тарифы нельзя закладывать затраты на инвестиции сбытовых и генерирующих компаний. Тарифы не должны быть инвестиционными, это крайне нелогично. По меньшей мере странно, что предприниматели в других отраслях должны искать себе деньги на развитие сами, а поставщикам коммунальных услуг их компенсируют потребители. В итоге мы имеем несколько тысяч инвестиционных проектов в коммунальной сфере, за реализацией которых толком никто не следит.

Нужно пересматривать и принципы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Сегодня часть тарифа за население платят юридические лица, но только те, кто потребляет электроэнергию на низком или среднем напряжении, а это как раз малый и средний бизнес. Тех, кто потребляет ток высокого напряжения, эти правила не касаются. И сам тариф для них намного ниже. Вот так мы развиваем нашу экономику.

По-прежнему ли предприниматели жалуются вам на произвол местных властей при размещении объектов нестационарной торговли - киосков и ларьков?



Борис Титов: Практически во всех более или менее крупных городах уже приняты градостроительные планы. В них все расписано, в том числе, где должны стоять киоски. Но местные власти порой начинают их менять на ходу, отменяют уже подписанные договоры аренды по каким-то вновь возникшим обстоятельствам. Иногда договор разрывают с одним предпринимателем, а на его место тут же встает другой. Сейчас такая проблема стоит в Магнитогорске, в ближайшее время придется туда лететь.

Я не оспариваю право властей вырабатывать архитектурный облик города. Я думаю, что и бизнес будет с ними согласен, если все будут играть по одним правилам. Нельзя менять их каждые пять минут. Надо опираться на законность. Если нужно внести какие-то изменения в градостроительный план - такое бывает, - надо это делать по закону. Предложить владельцу киоска альтернативное место, которое будет не хуже прежнего.

Так, как сейчас происходит в Красноярске, быть не должно. Там к Универсиаде решили расчистить подъездные пути к стадиону, избавиться от ларьков и павильонов. Предпринимателей стали просто атаковать. Мы приостановили действие решений городской администрации, уполномоченный имеет на это право по закону. Они стали оспаривать наши действия в судах и проиграли. Но, к сожалению, того, что натворили чиновники, уже не исправить.

Несмотря на то, что нас поддерживают руководители регионов, бюрократия на местах порой просто блокирует все наши предложения

До недавнего времени остро стоял вопрос с оплатой услуг по госконтрактам. Удалось в итоге погасить долги перед предпринимателями?



Борис Титов: В основном, да. Но с долгами так: только по ним рассчитаются, как они начинают копиться снова. В прошлом году задолженность государственных и муниципальных заказчиков перед бизнесом была равна 70 миллиардам рублей. Сегодня она составляет чуть больше 20 миллиардов по стране. Мы вместе с прокуратурой ведем постоянный мониторинг ситуации. Наверное, добиться того, чтобы долгов не было совсем, будет трудно. Большая их часть приходится на долю муниципалитетов, которые испытывают серьезные финансовые трудности: ухудшается экономическая ситуация, уменьшается доходная база, власть меняется порой по 3-4 раза в год. Тем не менее нам удалось в такой неустойчивой ситуации сделать так, чтобы многие предприятия все-таки получили свои деньги.

Какие новые способы "изобретают" муниципальные власти, чтобы не платить по счетам?



Борис Титов: Например, инициируют возбуждение уголовных дел против тех, кому они должны. У нас есть несколько таких случаев: власти не платят, а потом, чтобы человек был более сговорчивым и перестал предъявлять претензии, начинают его сами в чем-то обвинять. В Тверской области несколько лет тому назад была история: строитель выполнил госконтракт, долго ждал платежа, а когда не смог его получить, поехал в Тверь разбираться. А там его задержали. В конце концов, благодаря работе прокуратуры и следственных органов, дело было прекращено. Недавно такая же история произошла в другом регионе, сейчас мы пытаемся предпринимателю помочь.

Вы отмечали еще одну большую для бизнеса проблему - отказ в расчетно-кассовом обслуживании - и предлагали включить представителя аппарата уполномоченного в межведомственную комиссию Центробанка. Удалось?



Борис Титов: К сожалению, пока у нас не очень хорошо строится взаимодействие с регулятором. Нас даже не включили в состав Общественного совета при ЦБ. От коммерческих банков требуют закрывать предпринимательские счета, если есть даже малейшие сомнения в том, что там ведутся нелегальные операции. Это стало очень серьезным негативным фактором ведения бизнеса. Интересно, что после блокировки счета банки предлагают его владельцам забрать деньги с комиссией в 15 процентов. Это же легальный грабеж! Если есть реальные подозрения в незаконных операциях, банк должен обратиться в правоохранительные органы и приостановить все операции по счету. А так получается, что у нас "террористов" спокойно отпускают с наличными деньгами минус 15 процентов.

Как решить эту проблему?



Борис Титов: Мы предлагали создать независимую комиссию, в которую могли бы обратиться предприниматели, чьи счета закрыли, по их мнению, незаконно. Эта комиссия могла бы дать человеку всю исчерпывающую информацию о сути претензий банка к нему и рассмотреть сам спор. Это было бы нечто вроде независимого арбитража, который после исследования каждого обращения предлагал бы приемлемый для всех вариант решения конфликта предпринимателя с банком.

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Надежда Толстоухова

Ключевой вопрос

Острая тема - переход на банковское финансирование в долевом строительстве. Застройщики лоббируют перенос срока вступления закона в силу с 1 июля 2019 года на более поздний. Так ли это необходимо?



Титов: Конечно. Тот, кто предлагал и принимал эти изменения, был не очень хорошо знаком с реальным положением дел в строительстве. Принятие новых законов и полная их реализация приведут не к уменьшению, а к увеличению количества обманутых дольщиков. Потому что нагрузка, которая ляжет на отрасль, не позволит компаниям с прибылью продавать квартиры. Многим придется работать себе в убыток.

Для компаний, которые уже работают с дольщиками, с 1 января 2019-го увеличат страховую премию с одного до шести процентов. Но деньги от дольщиков они уже получили и увеличить цену квартир не смогут. Поэтому в эти пять процентов, скорее всего, войдет вся их прибыль, а некоторые будут терпеть убытки. Так что есть вероятность, что дольщики вовсе не увидят своих квартир, потому что фирмы начнут банкротиться.

Необходимость ведения эскроу-счетов тоже потребует от компаний дополнительных затрат на оплату банковских услуг. Речь идет как минимум о 4-5 процентах от тех сумм, которые банки будут аккумулировать. Эти расходы тоже будут отнесены на себестоимость. Кроме того, не все банки отвечают требованиям для ведения рисковых счетов. По нашим оценкам, только 10 банков в стране хоть как-то могут соответствовать им. Все они федеральные. То есть под угрозой оказываются стройки в регионах. В такой ситуации строить по 120 миллионов квадратных метров жилья в год не удастся. Цифра будет еще меньше, чем сегодня (79 миллионов кв. м в 2017 году. - Прим. ред.). Надеюсь, мы найдем компромиссные решения в ближайшее время.

Как вы предлагаете регулировать ситуацию?



Титов: Во-первых, не увеличивать страховую премию. Во-вторых, открывать рисковые счета поэтапно, не резервировать на них всю сумму от начала до конца строительства, а делать это в несколько этапов, открывая доступ к средствам, когда готов фундамент, когда строители вышли под крышу и когда сдают квартиры. Во всем мире именно так. Потому что если ты уже вложился в фундамент, значит, ты не жулик и не вор. Единственное, что может вынудить тебя не сдать квартиры в срок - потрясения на рынке. И, в-третьих, надо решать проблему с банками, которым фактически передают контроль за стройкой. По всей видимости, надо будет дополнительно обучать банковских специалистов, чтобы они были в состоянии оценить, правильно или неправильно финансируется стройка.