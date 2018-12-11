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11.12.2018,  
11:06
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Жук" с ракетными двигателями: уникальная техника попала на видео в ЛНР

Воинские подразделения народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики продолжают совершенствовать свои боевые навыки на полигонах. В новом репортаже, появившемся в Сети, продемонстрирована работа бойцов специального подразделения, занятого обезвреживанием мин. У них на вооружении находится достаточно редкая и по ряду характеристик уникальная техника - инженерно-разведывательная машина "Жук".

Созданная на базе всемирно известной боевой машины пехоты БМП-1, она была принята на вооружение Советской армии в начале 80-х годов. В ходе многолетней службы ИРМ хорошо зарекомендовала себя в войсках. Семнадцатитонная бронемашина способна в движении обнаруживать мины различных типов. Также на борту имеется комплект ручных миноискателей, помогающих фиксировать смертоносные "сюрпризы".

Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
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"Жук" также может самостоятельно определять уровень радиационного заражения местности и распознавать примененные противником типы отравляющих веществ.

Для разведки водных преград на борту имеется эхолот и измеритель скорости течения. Конструкторы ИРМ снабдили ее уникальной опцией: если машина застряла, то проблема решается радикальным способом - включаются расположенные в корме твердотопливные реактивные двигатели.

В качестве вооружения применен размещенный в башне с круговым вращением 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект составляет 1000 патронов. Дизельный двигатель - такой же, как на БМП, его мощность 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 52,5 км/ч. "Жук" очень хорошо плавает, на воде он может развивать скорость до 12 км/ч. Запас хода - 500 км. Вместимость - 6 человек.

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