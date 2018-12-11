В Китае достроили уникальный железнодорожный мост-станцию

В понедельник китайские инженеры установили последние две опоры и достроили самый длиннопролетный арочный железнодорожный мост в мире. Он находится в юго-западной провинции Юньнань и пролегает через реку Нуцзян на высоте 239 метров.

Длина конструкции - 1024 метра, а ширина - 25 метров. Уникальность этого моста в том, что он спроектирован как четырехпутная железнодорожная станция, пишет РИА Новости, ссылаясь на China Railways.

Из-за сложного рельефа железнодорожную станцию можно было построить только на мосту. Вот почему требований к ширине и устойчивости конструкции было гораздо больше, чем к другим подобным мостам. Отмечается, что в истории ещё не было примеров строительства подобного объекта.

Для строительства специалисты использовали 46 тысяч тонн стали, которых хватило бы на шесть Эйфелевых башен. Для основного пролёта моста использована цельная 490-метровая решетчатая стальная арка. Чтобы собрать конструкцию, строителям понадобилось 800 тысяч болтов и 922 стальные опоры весом от 20 до 100 тонн.

Этот мост - ключевой проект 220-километровой железной дороги Дали-Жуйли, которая в свою очередь является главным участком китайско-мьянманского международного железнодорожного коридора.