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11.12.2018 06:04
Рубрика: В мире

В Малайзии 18 южнокорейских туристов пострадали в ДТП

В популярном среди иностранцев малайзийском штате Сабах в ДТП попали туристы из Южной Кореи. На одной из пригородных трасс водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

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В результате ранения различной степени тяжести получили 18 южнокорейских туристов, в числе которых восемь детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Channel NewsAsia.

Предполагается, что водитель автобуса находился в состоянии наркотического опьянения, при нем был обнаружен пакет с метамфетамином. Сейчас полиция ожидает результаты судебно-медицинской экспертизы.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
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