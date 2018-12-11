В Малайзии 18 южнокорейских туристов пострадали в ДТП

В популярном среди иностранцев малайзийском штате Сабах в ДТП попали туристы из Южной Кореи. На одной из пригородных трасс водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

В результате ранения различной степени тяжести получили 18 южнокорейских туристов, в числе которых восемь детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Channel NewsAsia.

Предполагается, что водитель автобуса находился в состоянии наркотического опьянения, при нем был обнаружен пакет с метамфетамином. Сейчас полиция ожидает результаты судебно-медицинской экспертизы.