Виктор Дробыш и Настасья Самбурская подверглись шантажу и угрозам

Известный российский музыкальный продюсер и хитмейкер Виктор Дробыш был вынужден обратиться в полицию после того, как в его адрес и в адрес актрисы Настасьи Самбурской стали поступать угрозы от шантажиста.

Как передает РЕН ТВ, злоумышленник сообщал, что Дробыша "заказали" и у него могут быть "серьезные проблемы". Требуя за информацию плату - пятьдесят тысяч рублей.

По словам Дробыша, уже через некоторое время, как он обратился к правоохранителям, шантажиста вычислили и подозреваемый был задержан - "поймали очень быстро".

"Спасибо полиции, которая оперативно сработала, очень быстро нашли этих ублюдков. Думаю, это телефонные вымогатели, которые хотели обмануть и нажить денег", - прокомментировал продюсер.

Как сообщается, преступник - житель Самары, который, располагая личными телефонными номерами "звезд", промышлял такого рода аферами, требуя вознаграждения за раскрытие имени мифических "заказчиков".

Виктор Дробыш родился в 1966 году в Колпино. Заслуженный артист России. Автор песни Party for Everybody в исполнении "Бурановских бабушек", занявших с ней второе место на "Евровидении" 2012 года. Песни Дробыша - в репертуарах Валерии, Орбакайте, Лепса, Аллегровой, Стаса Пьехи, Самбурской. Выступил композитором сериалов "Была любовь" и "Две стороны одной Анны".

Настасья Самбурская - 31-летняя российская актриса театра и кино, модель, певица, телеведущая. Известна по фильмам и сериалам "Универ", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Каникулы президента", "Держи удар, детка". Эстрадный дебют - 2006 год с песней Дробыша "Плохие мальчики".