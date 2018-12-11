Возобновляемая энергетика получила допподдержку правительства

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности проектов альтернативной энергетики.

Документ исключает избыточные требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По мнению Сергея Алексеенко, заведующего лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики Сибирского отделения РАН, лауреата Премии ГЛЭН 2018, Россия явно выпадает из мирового тренда развития возобновляемой энергетики. Достаточно обратиться к цифрам. "За последнее время в мире наблюдается бурный рост ВИЭ. Их доля в производстве электроэнергии выросла с ничтожных двух процентов в 2003 году до почти 10 процентов сегодня, а к 2020 году ожидается 11,2 процента. Планы по России весьма скромные - всего 1 процент к 2020 году, то есть на порядок меньше, и то сомнительно, что этот показатель будет достигнут. Во многих странах приняты еще более впечатляющие планы. Так, Германия собирается к 2050 году генерировать 80 процентов энергии за счет ВИЭ", - отмечает Сергей Алексеенко.

Доля альтернативной генерации в российском топливно-энергетическом балансе пока остается невысокой - не сказать бы жестче. По состоянию на начало 2018 года она менее 0,3 процента в установленной мощности ЕЭС России и менее 0,1 процента в структуре выработки электроэнергии.

В то же время в мире, по словам председателя наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ) Александры Паниной, в мире ВИЭ занимает 16 процентов в суммарной электрической мощности и обеспечивает 9 процентов от выработки электроэнергии. То есть нам есть, куда стремиться. При этом, уверена Панина, для более широкого и активного распространения в России ВИЭ необходимо повысить свою экономическую конкурентоспособность по сравнению с традиционной энергетикой.

В ближайшие 20 лет, по оценкам экспертов, ВИЭ будут самым быстрорастущим сегментом мировой энергетики, и к 2035 году их доля в мировом объеме электрогенерации вырастет примерно в полтора раза. Наиболее оптимистично настроенные эксперты нашего рынка, скажем, Анатолий Чубайс, предрекают рост отечественной альтернативной энергетики к тому же сроку аж до 5-8 процентов.

При этом российская действительность опускает "розовые" прогнозы с небес на землю: там, где в РФ надо бы развивать ВИЭ, нет для этого возможности (грубо говоря, солнца мало или ветра не сильные), а там, где есть возможность - энергии и так в избытке. Например, в Мурманской области профицит электроэнергии доходит под 40 процентов. Передать ее другим регионам нет возможности, а прокладывать электросети длиной пару тысяч километров тоже не вариант. И хранить энергию негде… А в Краснодарском крае, скажем, где много солнечных дней, и можно было все "заставить" солнечными батареями, нет проблем с органическим топливом, а львиная доля земель имеет сельхозназначение. В этом случае, считает член наблюдательного совета СПЭ Павел Шацкий, солнечнее панели необходимо устанавливать не на полях, а на крышах домов.

Одна из важнейших проблем современной альтернативной энергетики, уверены эксперты рынка, это решение вопроса: могут ли ВИЭ существовать без субсидий? В свое время, чтобы придать стимул развитию, все страны материально поощряли зеленую генерацию. Сегодня же на аукционах мощности ВИЭ играют вровень с углеводородами. Растет производство "зеленых" установок, снижается стоимость как оборудования, так и собственно, "чистого" киловатта. Во многих странах себестоимость альтернативного киловатта уже приблизилась к угольному. Поэтому прямая финансовая поддержка ВИЭ очень скоро она сойдет на нет.

Совсем бесплатным возобновляемый киловатт, конечно, никогда не станет. Но вот в 2017 году, по данным International Renewable Energy Agency (IRENA), киловатт в солнечной энергетике стоил уже адекватно - 10 центов. И падение стоимости продолжится. По прогнозам, в солнечном сегменте к 2050 году на 70 процентов, в ветряном - на 58.

Неплохо бы, конечно, нам поощрять спрос потребителей на "зеленую" энергию, но сделать это крайне трудно, поскольку в общей сети ток своего "цвета" не имеет. И это еще раз говорит о том, что ВИЭ в России вряд ли станут автономным сегментом - скорее всего останутся неотъемлемой, но все же частью общего энергобаланса, незаменимой в изолированных от Единой энергосистемы районах.

"Для России одним из главных доводов развивать альтернативную энергетику является обширность территории и труднодоступность многих районов страны для централизованного энергоснабжения (по оценке, более половины территории России не охвачено централизованным электроснабжением). Поэтому ВИЭ следует рассматривать, прежде всего, в качестве автономных источников энергии, которые составляют основу нового, интенсивно развиваемого направления - распределенной генерации, - считает Сергей Алексеенко. - Но нет принципиальных препятствий для работы ВИЭ в составе централизованных энергосистем. Такие задачи уже рассматриваются".

Сегодня для большинства стран переход к ВИЭ обусловлен ограниченностью (или даже отсутствием) запасов органического топлива, и в значительной мере - недавно принятым Парижским соглашением по климату. Из последнего следует, что наблюдаемое глобальное потепление связано с антропогенными выбросами углекислого газа, виновником которых объявлена энергетика на органическом топливе. Предполагается полный отказ от углеродного сырья и переход на ВИЭ, для чего требуются огромные финансовые затраты и коренная перестройка структуры мировой энергетики.

Есть большие сомнения в обоснованности Парижского соглашения; Россия пока его не ратифицировала. Тем не менее, имеются другие веские основания развивать ВИЭ, о чем сказано выше. Есть мнение о необходимости роста доли ВИЭ в РФ до 5 процентов по установленной мощности к 2035 году, иначе мы отстанем навсегда, а возобновляемая энергетика не будет существовать как отрасль экономики.

В рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 2018-2025 годы создан Совет по приоритетному направлению "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии" (всего семь таких приоритетов). Он как раз и должен сформулировать предложения по перспективным энергетическим технологиям прорывного характера, включая возобновляемые источники энергии.

Существуют ВИЭ, потенциал которых в мире и в России еще не оценен в полной мере. Кроме солнца, ветра, биомассы, включая органические отходы, гидро- и геотермальных ресурсов к ВИЭ относятся также: энергия волн; энергия приливов; термоградиенты в океане; градиенты солености; тепло грунта и незамерзающих водоемов и др. Сергей Алексеенко особо выделяет так называемую петротермальную энергию, то есть тепло сухих пород Земли на глубинах от 3 до 10 километровм (технически извлекаемое тепло). "Последний факт не учитывают даже многие специалисты, но здесь таятся невероятные резервы! Температура на таких глубинах достигает 350С. Технология использования петротермального тепла относительно проста и была предложена К.Э. Циолковским еще в 1897 году. Производится бурение двух скважин, между которыми разными способами создается проницаемый резервуар. По одной скважине подается вода, по другой выходит нагретый пар, который поступает на обычную ТЭС.

Проблема заключается в дороговизне бурения и трудности создания проницаемого резервуара. Уже доказана техническая осуществимость таких схем, функционирует первая коммерческая станция. Запасы глубинного тепла практически не ограничены. По оценкам MIT (Массачусетского технологического института) для США запасов глубинного тепла хватит на 50 000 лет, то есть практически навсегда с учетом конечного времени существования высокоразвитых цивилизаций. Кроме оценок имеются официальные программы развития энергетики США. Предусмотрено, что к 2050 году установленная мощность петротермальных станций будет составлять 10 процентов общих электрических мощностей страны (что эквивалентно 40 процентам для России!). Таким образом, петротермальная энергетика - наиболее перспективное и экологически чистое направление развития мировой энергетики. Мой тезис - петротермальной энергии достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией. Освоение петротермальной энергии - вполне реальная перспектива", - резюмирует ученый.