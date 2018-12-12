Куценькая в сравнении со своим прямым конкурентом супергеройская вселенная DC разродилась очередной вампукой. Про владыку жидкостей с внешностью Никиты Джигурды Аквамена, в миру - Артура, рожденного "на стыке двух миров" и наделенного, согласно пророчеству, важной миссией эти миры объединить. А то чего они необъединенные стоят.

Артурчик, сын простого смотрителя маяка и простой царицы морской, должен найти волшебный трезубец, чтобы с его помощью одолеть своего младшего братца, главу одного из подводных королевств, имеющего планы покарать сухопутное человечество за экологическое свинство. Вот и весь, собственно говоря, сюжет с актуальным месседжем в придачу.

Аквамену, сыгранному Джейсоном Момоа, помогает рыжая принцесса Мера, сыгранная бывшей женой Джонни Деппа. Экранный дуэт их гармоничен, как жирная селедка под красное сухое. Трудно сказать, в чем именно причина: в том, что актеры из обоих не ахти, или в диалогах, которые, такое ощущение, писал средних размеров дикий кабан.

Зато по отдельности они смотрятся эффектно. Особенно Джейсон Момоа. Бугристым мокрым торсом сверкает, хаером под гитарные риффы могуче размахивает, пудовыми кулачищами супостатов молотит, желтым глазом хитро исподлобья зыркает. Не мужчина - мечта. Но как рот откроет, так сразу из него сыпятся какие-то невероятно плоские шутки. Впрочем, слушать кого бы то ни было в фильме совершенно необязательно, а то и вредно - только удовольствие себе попортите.

Чтобы сразу обозначить, где у этого фильма сильные стороны (со слабыми уже все, наверное, понятно), вот наглядный пример. Персонаж Дольфа Лундгрена с развевающейся рыжей шевелюрой в ярко-голубых с отливом доспехах верхом на громадном бронированном морском коньке ведет дипломатические переговоры с персонажем блондинистого Патрика Уилсона в серебристых доспехах верхом на бронированной громадной акуле. Как вдруг появляется субмарина и обстреливает их торпедами. В ответ на что Патрик Уилсон пришпоривает акулу и разрубает субмарину трезубцем.

Джеймс Ван, режиссер этого пердимонокля, сосредоточился исключительно на визуально-развлекательном аспекте, плотно нафаршировав изрядный хронометраж всем, на что только способна фантазия.

Притом не сказать, что он чего-то там из ряда вон невиданного нафантазировал. Фактически это компиляция из самых-самых хитовых блокбастеров: "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Пираты Карибского моря", "Губка Боб квадратные штаны". Но "Звездные войны", например, под водой - это уже не "Звездные войны", а кое-что совершенно другое. Прямо как в песне: сквозь лазерную метель скат-истребитель летит стремглав.

В принципе, странно было бы ожидать от фильма про мужика в золотой кольчуге, который управляет рыбами, чего-то менее глупого, чем то, как это звучит. Поэтому вот такое, максимально нелепое и безумное кино - в данных условиях вариант оптимальный. То есть в хорошем смысле безумное, достаточно на самом деле умное, чтобы это осознавать и использовать в свою пользу.

Какие вообще могут быть вопросы к логике содержания, когда здесь есть осьминог, который играет на барабанах? А также армия людей-крабов из South Park, остров с динозаврами из "Парка Юрского периода", пираты, промышляющие грабежом подлодок (ну, вы знаете этих пиратов, промышляющих грабежами подлодок), лавкрафтианские хтонические чудища и так далее.

Вряд ли кто-то еще недавно поставил бы сто рублей на то, что фильм про самого бесполезного супергероя станет лучшим фильмом вселенной DC, на голову выше всех предыдущих. А вот поди ж ты: стоило отказаться от напускной серьезности, библейских аллюзий и прочей ерунды, как все расцвело и заблагоухало. Дай, Нептун, за это Джеймсу Вану здоровьичка.

4.0