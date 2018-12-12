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Ой да батька Аквамен

Трезубец - это День Нептуна

Рецензии
    12.12.2018, 17:35
Текст:   Алексей Литовченко
Куценькая в сравнении со своим прямым конкурентом супергеройская вселенная DC разродилась очередной вампукой. Про владыку жидкостей с внешностью Никиты Джигурды Аквамена, в миру - Артура, рожденного "на стыке двух миров" и наделенного, согласно пророчеству, важной миссией эти миры объединить. А то чего они необъединенные стоят.

Артурчик, сын простого смотрителя маяка и простой царицы морской, должен найти волшебный трезубец, чтобы с его помощью одолеть своего младшего братца, главу одного из подводных королевств, имеющего планы покарать сухопутное человечество за экологическое свинство. Вот и весь, собственно говоря, сюжет с актуальным месседжем в придачу.

Аквамену, сыгранному Джейсоном Момоа, помогает рыжая принцесса Мера, сыгранная бывшей женой Джонни Деппа. Экранный дуэт их гармоничен, как жирная селедка под красное сухое. Трудно сказать, в чем именно причина: в том, что актеры из обоих не ахти, или в диалогах, которые, такое ощущение, писал средних размеров дикий кабан.

Фото: kinopoisk.ru
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Зато по отдельности они смотрятся эффектно. Особенно Джейсон Момоа. Бугристым мокрым торсом сверкает, хаером под гитарные риффы могуче размахивает, пудовыми кулачищами супостатов молотит, желтым глазом хитро исподлобья зыркает. Не мужчина - мечта. Но как рот откроет, так сразу из него сыпятся какие-то невероятно плоские шутки. Впрочем, слушать кого бы то ни было в фильме совершенно необязательно, а то и вредно - только удовольствие себе попортите.

Чтобы сразу обозначить, где у этого фильма сильные стороны (со слабыми уже все, наверное, понятно), вот наглядный пример. Персонаж Дольфа Лундгрена с развевающейся рыжей шевелюрой в ярко-голубых с отливом доспехах верхом на громадном бронированном морском коньке ведет дипломатические переговоры с персонажем блондинистого Патрика Уилсона в серебристых доспехах верхом на бронированной громадной акуле. Как вдруг появляется субмарина и обстреливает их торпедами. В ответ на что Патрик Уилсон пришпоривает акулу и разрубает субмарину трезубцем.

Джеймс Ван, режиссер этого пердимонокля, сосредоточился исключительно на визуально-развлекательном аспекте, плотно нафаршировав изрядный хронометраж всем, на что только способна фантазия.

Притом не сказать, что он чего-то там из ряда вон невиданного нафантазировал. Фактически это компиляция из самых-самых хитовых блокбастеров: "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Пираты Карибского моря", "Губка Боб квадратные штаны". Но "Звездные войны", например, под водой - это уже не "Звездные войны", а кое-что совершенно другое. Прямо как в песне: сквозь лазерную метель скат-истребитель летит стремглав.

Фото: kinopoisk.ru
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В принципе, странно было бы ожидать от фильма про мужика в золотой кольчуге, который управляет рыбами, чего-то менее глупого, чем то, как это звучит. Поэтому вот такое, максимально нелепое и безумное кино - в данных условиях вариант оптимальный. То есть в хорошем смысле безумное, достаточно на самом деле умное, чтобы это осознавать и использовать в свою пользу.

Какие вообще могут быть вопросы к логике содержания, когда здесь есть осьминог, который играет на барабанах? А также армия людей-крабов из South Park, остров с динозаврами из "Парка Юрского периода", пираты, промышляющие грабежом подлодок (ну, вы знаете этих пиратов, промышляющих грабежами подлодок), лавкрафтианские хтонические чудища и так далее.

Вряд ли кто-то еще недавно поставил бы сто рублей на то, что фильм про самого бесполезного супергероя станет лучшим фильмом вселенной DC, на голову выше всех предыдущих. А вот поди ж ты: стоило отказаться от напускной серьезности, библейских аллюзий и прочей ерунды, как все расцвело и заблагоухало. Дай, Нептун, за это Джеймсу Вану здоровьичка.

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