Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы за финансовые махинации и дачу ложных показаний во время выступления в конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно вердикту, вынесенному судьей Уильямом Пули, Коэн "приговорен к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании и к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу". Адвокат должен явиться 6 марта в исправительное учреждение на юге штата Нью-Йорк, чтобы отбыть положенное наказание.

Ранее Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу, в связи с этим судья несколько сократил ему срок (прокуратура требовала до пяти лет лишения свободы). "Я в полной мере беру на себя ответственность за все действия, в которых признался: как за личные, так и за те, которые касаются президента США", - заявил юрист.

Между тем Трамп считает, что Коэн оклеветал и подставил его, когда рассказал, что лично передавал деньги от президента за молчание порнозвезде Сторми Дэниэл и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждают, что имели связь с нынешним главой Белого дома в середине 2000-х годов.