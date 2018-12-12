Новости

Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 22:36
В Москве загорелся склад с резиной 22:21
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России 22:20
Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 22:13
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 21:50
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 21:24
Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани 21:20
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы 21:18
Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 21:09
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 21:05
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 20:58
Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным 20:50
На МКАД столкнулись пять машин 20:48
Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума 20:41
В Петербурге автоледи протаранила семь машин 20:30
В Назрани от взрыва гранаты пострадали силовики 20:30
В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге 20:28
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину 20:25
Стали известны составы "Реала" и ЦСКА на матч Лиги чемпионов 20:10
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России 19:55
В Страсбурге после инцидента дополнительно мобилизованы 290 медиков 19:41
В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки 19:41
На Кубани опрокинулся автобус, пострадали десять человек 19:40
Путин назвал Конституцию живым развивающимся организмом 19:34
В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
12.12.2018 21:18
Рубрика: В мире

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Carlo Allegri Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы за финансовые махинации и дачу ложных показаний во время выступления в конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Белый дом опроверг слухи о связях Трампа с бывшей порноактрисой

Согласно вердикту, вынесенному судьей Уильямом Пули, Коэн "приговорен к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании и к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу". Адвокат должен явиться 6 марта в исправительное учреждение на юге штата Нью-Йорк, чтобы отбыть положенное наказание.

Ранее Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу, в связи с этим судья несколько сократил ему срок (прокуратура требовала до пяти лет лишения свободы). "Я в полной мере беру на себя ответственность за все действия, в которых признался: как за личные, так и за те, которые касаются президента США", - заявил юрист.

Между тем Трамп считает, что Коэн оклеветал и подставил его, когда рассказал, что лично передавал деньги от президента за молчание порнозвезде Сторми Дэниэл и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждают, что имели связь с нынешним главой Белого дома в середине 2000-х годов.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям