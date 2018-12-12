Чем запомнился музыкальный триумф Ивана Соллертинского в Витебске

Характерный пример переплетения глубинных пластов национального песенного фольклора и достижений мировой академической музыкальной культуры преподнесли витебским зрителям организаторы ХХХ Международного музыкального фестиваля имени Ивана Соллертинского.

А финальным аккордом юбилейных торжеств в городе, где в самом начале прошлого века и родился этот непревзойденный знаток музыкального искусства, 12 декабря объявлен концерт камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова, уточнили БЕЛТА в областной филармонии.

В программе белорусских виртуозов - сочинение композитора Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано, музыка композиторов XIX-XX веков Пьяццоллы, Крейслера и Сарасате. В концерте примет участие и блистательный скрипач Франсуа Пино-Бенуа.

Критики в один голос говорят о "безусловном таланте и техничности исполнителя из Франции - наследника петербургской династии из рода архитектора Леонтия Бенуа". Кстати, молодой скрипач с русскими корнями хорошо знает историю своей легендарной семьи, в которой был и художник Александр Бенуа, создававший сценографию для "Русских сезонов" Дягилева.

Еще одним не стандартным шагом к покорению новых музыкальных жанров, отмечают местные обозреватели, на фестивале, который стартовал 3 декабря, стал спектакль на стихи русского писателя и поэта Николая Олейникова "Из жизни насекомых". Захватывающий и пронзительный спектакль, состоящий из 14 историй, признаются организаторы фестиваля, предложил "совершенно иной для белорусского зрителя визуальный опыт, погружая в музыкально-поэтическое мультимедийное пространство".

Форум подарил любителям музыки и возможность послушать произведения русских композиторов в исполнении одного из самых востребованных пианистов Союзного государства Бориса Березовского. Незабываемым стал и концерт Гайка Казаняна и Андрея Шибко, сообщает агентство.

Кроме того, стоявший у истоков фестиваля ансамбль солистов "Классик-Авангард" представил слушателям уникальную программу, составленную из произведений популярной музыки середины XX века.