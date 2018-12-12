Держать лицо: лучшие косметические маски декабря. Часть I

В самом стремительном месяце года как нельзя кстати пригодятся волшебные средства, которые за считанные часы или даже минуты сотрут с лица следы усталости, уберут отечность и помогут обзавестись позабытым где-то в сентябре здоровым румянцем.

1. Маска «Аутент II» (Authent Mask II) для шеи и области декольте компании «Валлекс М» вызывает приятные ощущения практически в первый момент после нанесения: она так плотно и комфортно ложится на кожу, что возникает эффект полного слияния. Отличительная особенность этого средства – мощный растительный состав, включающий экстракты старинной белой розы, семян сладкой вишни, стеркулии и фиолетовых зерен ячменя. Другие эффективно работающие ингредиенты, которые, помимо прочего, обеспечивают приятный расслабляющий аромат на протяжении всей процедуры – эфирные масла розы, флердоранжа и фиалки в сочетании с маслом семян амбретты. Результатом 15-минутного воздействия и расслабления будет мягкая, эластичная и сияющая кожа. Для усиления эффекта маску рекомендуют наносить 1 раз в неделю: если начать такой курс уже сейчас - к Новому году кожу будет не узнать!