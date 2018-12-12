Держать лицо: лучшие косметические маски декабря. Часть I

В самом стремительном месяце года как нельзя кстати пригодятся волшебные средства, которые за считанные часы или даже минуты сотрут с лица следы усталости, уберут отечность и помогут обзавестись позабытым где-то в сентябре здоровым румянцем.
1. Маска «Аутент II» (Authent Mask II) для шеи и области декольте компании «Валлекс М» вызывает приятные ощущения практически в первый момент после нанесения: она так плотно и комфортно ложится на кожу, что возникает эффект полного слияния. Отличительная особенность этого средства – мощный растительный состав, включающий экстракты старинной белой розы, семян сладкой вишни, стеркулии и фиолетовых зерен ячменя. Другие эффективно работающие ингредиенты, которые, помимо прочего, обеспечивают приятный расслабляющий аромат на протяжении всей процедуры – эфирные масла розы, флердоранжа и фиалки в сочетании с маслом семян амбретты. Результатом 15-минутного воздействия и расслабления будет мягкая, эластичная и сияющая кожа. Для усиления эффекта маску рекомендуют наносить 1 раз в неделю: если начать такой курс уже сейчас - к Новому году кожу будет не узнать!
2. Гиалуроновая экспресс-маска Liftactiv Vichy – одно из самых стремительно действующих восстановительных средств: со своей задачей – разгладить, уплотнить и увлажнить кожу, она справляется за 5 минут. Впрочем, для укрепления результата процедуру неплохо бы повторять 1-3 раза в неделю. Главные рабочие ингредиенты этого средства – два типа гиалуроновой кислоты (высоко- и низкомолекулярная), а также укрепляющий экстракт агавы, чье прямое назначение – стимулировать выработку кожей собственной гиалуроновой кислоты.
3. Маску-сыворотку Kenzoki Serum in a Mask можно комбинировать, например, с расслабляющей дыхательной гимнастикой: 20 минут полного покоя – и кожа выглядит как после глубокого 8-часового сна: посвежевшей, увлажненной и сияющей. Основу средства составляет биоцеллюлозная мембрана из кокосового молочка, которая несет ответственность за увлажнение и смягчение. Другие активные ингредиенты – насыщенный антиоксидантами, витаминами и минералами концентрат растительной воды белого лотоса, гиалуроновая кислота и растительный дуэт белой лилии и японского ландыша: комбинация этих компонентов обеспечивает увлажнение и снижение потери влаги.
4. Моделирующая маска для лица Clarins с дренирующим действием Lift-Affine Masque Intensif буквально обволакивает кожу, абсорбируя из тканей накопившиеся излишки жидкости и, таким образом, ликвидируя ощущение тяжести. Главные рабочие инструменты средства – защищающий кровеносные сосуды экстракт калликарпы, стимулирующие микроциркуляцию экстракты имбиря зерумбета, конского каштана и кофеин. Результат не заставит себя ждать и проявится буквально через 10 минут: уйдет отечность, пропадает ощущение тяжести, а контур лица приобретет четкие очертания.
5. Тандем двух новых масок Shiseido из коллекции WASO, «Ночной восстанавливающей» и «Маски-пленки: Очищение & Обновление» - скорая помощь для уставшей обесточенной стрессами и постоянным недосыпанием кожи. В основу их формул легла традиционная японская философия васеку, предписывающая сохранять многообразие и богатство природы и использовать полезные свойства каждого ингредиента. В «Маске-пленке» таким ингредиентом является почитаемая в Японии красная перилла – богатое минералами и витаминами растение, способное выводить токсины, противостоять процессам окисления и, заодно, осветлять кожу. А ведущий компонент «Ночной восстанавливающей маски» - зеленый юзу: японский цитрусовый фрукт, богатый витаминами А, С и Е.
6. Ночная BB маска корейско-французской косметики Erborian стоит наносить накануне важных встреч и вечерних мероприятий. К утру она дотошно и буквально по пунктам выполнит все, что анонсируется на упаковке: восстановит уставшую кожу, увлажнит и укрепит, придаст бархатистость. В составе ВВ маски – экзотический коктейль высокой концентрации из традиционных для Восточной Азии ингредиентов: центеллы азиатской, экстрактов корня шлемника байкальского, корня горца гребенчатого, листьев зеленого чая, и не только. Основной же «рабочий механизм» средства – экстракт лимонника, берущий на себя такие функции, как стимуляция клеточного обновления, повышение защитных функций кожи, защита от воспалений и омолаживающий эффект.