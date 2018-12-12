Джоди Фостер снимет ремейк исландского экотриллера

Американская сценаристка, режиссер и дважды "оскароносная" актриса Джоди Фостер займется адаптацией энергично-эксцентричного исландского триллера 2018 года "Женщина на войне" (Kona fer í stríð / Woman at War), в котором также выступит сопродюсером и сыграет главную роль.

Сюжет в нем и правда незауряден. Главная героиня - талантливый дирижер и преподавательница музыки среднего возраста по имени Халла, которая втайне страстно защищает природные ресурсы, активно саботируя работу местного алюминиевого завода.

Местные власти, однако, не теряют бдительности и в ответ усложняют ей работу, отправляя за ней правительственных агентов.

Внезапно в жизни Халлы происходят перемены - приходит положительный ответ на ее запрос об усыновлении девочки с Украины. Теперь женщине предстоит решить - или продолжать свою политическую деятельность, или бросить все и сосредоточиться на семейной жизни.

По словам Фостер, этот фильм невероятно взволновал ее, а сама фигура Халлы является образцом настоящего мужества, которая "рискует всем, чтобы поступить правильно".

Отметим, что оригинальная картина режиссера Бендикта Эрлингссона выдвинута от Исландии на получение премии "Оскар" в этом году в номинации "Лучший иностранный фильм".