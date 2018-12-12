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12.12.2018,  
14:51
Текст:  Олег Корякин

Фронт вместо музея: ВСУ используют раритетный швейцарский грузовик

ВСУ уже давно зарекомендовали себя как ценители военного антиквариата. На сей раз в их коллекции обнаружили полноприводный грузовик давно ушедшей в историю швейцарской марки Saurer.

Обзор раритетной модели подготовил украинский автомобильный ресурс autoconsulting.com.ua.

Грузовик хоть и выпущен в 1964 году, обликом очень напоминает технику времен Второй мировой войны. Так что неудивительно, что эту модель порой используют в своих постановках реконструкторы, "гримируя" под автомобиль вермахта.

Продукция швейцарского моторостроительного завода Saurer славилась своей надежностью, поэтому, видимо,грузовик дожил до наших дней и до сих пор на ходу.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Грузоподъемность Saurer 2DM - 4,9 тонны. Он оснащен шестицилиндровым двигателем объемом 8 100 кубических сантиметров мощностью 180 лошадиных сил.

Максимальная скорость - 75 километров в час.

Любопытная деталь - руль у авто расположен справа. Так гораздо удобнее ездить по горным дорогам Швейцарии.

Несмотря на свои достоинства, Saurer 2DM не пользовался массовым спросом из-за высокой цены, поэтому его сняли с производства. А в 1986 году, не выдержав конкуренции на международном рынке, компания Saurer перестала существовать. Ее поглотил концерн Daimler-Benz.

 

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