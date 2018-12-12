Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году

Министерство обороны России планирует глубокую модернизацию боевых машин десанта - БМД-2. Они получат новое вооружение, цифровые средства разведки и управления. Будут обновлены около 600 машин.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, БМД-2 модернизируют до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М. Что касается нового вооружения, то боевые машины десанта получат новый противотанковый ракетный комплекс, интегрированную автоматизированную систему управления в тактическом звене. Но и это еще не все. Появится автомат сопровождения цели для стрельбы различным типом оружия, в любое время суток, с ходу и на плаву.

После глубокой модернизации машины останутся авиадесантируемыми. Они по-прежнему будут находиться в составе парашютно-десантных подразделений ВДВ. Начать модернизацию планируют с 2021 года.

БМД-2 - гусеничная плавающая высокопроходимая боевая машина. На вооружении стоит автоматическая пушка 2А42 калибром 30 миллиметров, два пулемета калибром 7,62 миллиметра и противотанковое вооружение.