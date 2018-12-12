В концептуальном пространстве BoscoCasa, на втором этаже Петровского Пассажа, появились коллекции фарфора и хрусталя легендарного французского дома Hermès: впервые марка представляет свои творения вне собственных бутиков.

Посетителей BoscoCasa ждут коллекции Cheval d'Orient, Bleus d'Ailleurs, Balcon du Guadalquivir, Voyage en Ikat, Carnets d'Equateur, Mosaique. Декор коллекции Voyage en Ikat (на фото) - интерпретация восточного орнамента икат, изначально зародившегося в Центральной и Юго-Восточной Азии и распространившегося по Шелковому пути на Запад. Нам этот орнамент знаком скорее как "узбекский". Во Франции моду на икат ввела Мария Антуанетта, которая была запечатлена в платье с таким рисунком на портрете 1770 года, отправленном будущему мужу Людовику XVI перед свадьбой. Ikat в переводе с индонезийского означает "связывать": замысловатый узор на ткани получается путем предварительного связывания нитей перед окрашиванием. Икат наносится лиможскими мастерами на фарфор только вручную и создает трехмерный эффект.